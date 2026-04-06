România, în urmă la transparența salarială. Companiile nu sunt pregătite pentru noile reguli UE

Trei sferturi dintre companiile din România nu sunt pregătite să respecte regulile europene privind transparența salarială care vor intra în vigoare la 7 iunie 2026, potrivit unui studiu realizat de platforma de HR Mirro. Analiza arată că mediul de afaceri local riscă să intre în neconformitate, în contextul în care majoritatea firmelor nu pot justifica diferențele salariale dintre angajați.

Datele indică o diferență semnificativă între gradul de conștientizare a Directivei și capacitatea efectivă de aplicare. Doar aproximativ un sfert dintre companii afirmă că înțeleg clar implicațiile noilor reguli, în timp ce restul se confruntă cu dificultăți în aplicarea acestora la nivel operațional.

În același timp, aproape jumătate dintre organizații, respectiv 49%, spun că nu au desemnat o persoană responsabilă pentru implementarea cerințelor privind transparența salarială. De asemenea, 60% dintre companii nu au structuri salariale bine definite, ceea ce îngreunează compararea rolurilor și evaluarea echității între angajați.

Noua directivă europeană impune ca diferențele de salarizare să fie explicate pe baza unor criterii obiective și neutre din punct de vedere al genului. În prezent, însă, situația din România arată că majoritatea companiilor nu pot face acest lucru.

Astfel, nouă din zece organizații nu pot explica diferențele de salarii între angajați care ocupă poziții similare. Studiul subliniază că firmele nu ignoră noile reguli, însă nu sunt pregătite să le aplice în mod concret.

„În lipsa unui sistem coerent care să conecteze datele, procesele şi deciziile, riscul nu este doar de întârziere, ci de neconformitate. Directiva prevede sancţiuni pentru companiile care nu respectă noile obligaţii, inclusiv amenzi şi plata despăgubirilor către angajaţii afectaţi, ceea ce transformă conformitatea dintr-un exerciţiu operaţional într-un risc real de business. Pe măsură ce termenul limită se apropie, diferenţa nu va fi făcută de ce ştiu companiile despre directivă, ci de ce pot demonstra, cu date, în practică”, se menţionează în cercetare.

Studiul atrage atenția că nealinierea la cerințele Directivei poate aduce consecințe financiare importante pentru companii. Pe lângă amenzi, firmele riscă să fie obligate să plătească despăgubiri angajaților afectați de diferențe salariale nejustificate.

Analiza este realizată pe baza datelor colectate de la 150 de companii din mai multe industrii active în România, oferind o imagine de ansamblu asupra nivelului actual de pregătire al mediului de afaceri.

Potrivit informațiilor prezentate, Mirro este o platformă care gestionează colectarea, analiza și raportarea datelor privind diferențele de remunerare și echitatea salarială între femei și bărbați. Sistemul permite, de asemenea, explicarea diferențelor salariale prin factori obiectivi, precum performanța sau compatibilitatea cu rolul ocupat.

Concluziile studiului indică faptul că, în lipsa unor măsuri rapide, companiile din România ar putea întâmpina dificultăți în respectarea noilor obligații europene, odată cu apropierea termenului limită din 2026.