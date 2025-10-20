România a trecut evaluarea Schengen. Ministrul de Interne anunță rezultate favorabile

Cătălin Predoiu a transmis că subiectul Schengen nu este închis, fiind direct legat de provocările actuale privind migraţia ilegală. Ministrul Afacerilor Interne a precizat că menţinerea acestui fenomen la un nivel aproape de zero este o direcţie constantă a mandatului său. „Schengen este aparent un dosar trecut, dar el are legătură cu o problemă mereu actuală, care e mai puţin resimţită în România, respectiv problema migraţiei ilegale”, a afirmat Predoiu în cadrul unei conferințe de presă, explicând că au fost alocate resurse suplimentare Poliţiei de Frontieră pentru o mai bună protecţie a graniţelor.

Ministrul a reamintit că obiectivul reducerii migrației ilegale a fost stabilit ca prioritate în urmă cu doi ani și va rămâne în vigoare și în perioada următoare.

Acesta a explicat că au fost alocate resurse umane, financiare și logistice suplimentare către Poliția de Frontieră și că au fost implementate măsuri pentru o organizare mai eficientă a protecției frontierelor, astfel încât fenomenul să fie „păstrat acolo unde este astăzi, aproape de zero”.

Ministrul de Interne a detaliat că România colaborează atât cu statele vecine, cât și cu instituțiile europene pentru a gestiona în comun riscurile generate de migrația ilegală.

„Avem programe bilaterale cu vecinii noştri, dar şi cu Comisia Europeană, avem programe prin care protejăm în comun frontiera, avem acţiuni comune, echipe comune, centre de date şi de împărţire a informaţiilor între poliţiile de frontieră”, a declarat Predoiu.

El a menționat că menține un contact permanent cu miniștrii de interne din țările învecinate și că a vizitat personal frontiera turco-bulgară, zonă afectată de presiunea migratorie generată de rutele care pornesc din nordul Africii și traversează Balcanii către țările din centrul și nordul Europei. În opinia sa, România este direct expusă acestor fluxuri și trebuie să își mențină vigilența.

Predoiu a atras atenția asupra dificultăților operaționale întâmpinate pe teren. El a afirmat că „este dificil de protejat această frontieră într-un relief accidentat, chiar dacă este protejată de un gard destul de solid”, explicând că există organizații internaționale specializate în traficul de migranți, bine echipate și cu resurse logistice avansate.

Aceste rețele cunosc foarte bine terenul, folosesc hărți și echipamente sofisticate și, potrivit ministrului, „nu de puţine ori atacă poliţiştii de frontieră”. Din acest motiv, el a insistat că fenomenul trebuie tratat cu toată atenția și cu acțiuni ferme, pentru a preveni orice escaladare.

În final, ministrul Afacerilor Interne a anunțat că România a fost recent evaluată cu privire la modul în care funcționează ca stat membru Schengen.

„A fost o vizită foarte bună şi România a trecut cu foarte bine acest test”, a precizat Predoiu, adăugând că raportul oficial va fi publicat în luna noiembrie și va prezenta „multe surprize pozitive pentru ţara noastră”.