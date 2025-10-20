România, punct strategic pentru securitatea UE. Dialog între Bolojan și comisarul european pentru migrație

Luni, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere oficială cu comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, aflat la Bucureşti în cadrul unui turneu al capitalelor europene desfăşurat în primul său an de mandat. „Comisarul Brunner a fost interesat de situaţia de securitate la frontierele României cu Ucraina şi Republica Moldova, de ameninţările hibride dinspre Federaţia Rusă şi de securitatea internă a Uniunii Europene”, a transmis Guvernul într-un comunicat oficial.

Agenda întâlnirii a inclus teme prioritare precum combaterea migraţiei ilegale, intensificarea colaborării cu agenţiile Frontex şi Europol, utilizarea tehnologiilor avansate pentru securizarea frontierelor, precum şi implementarea sistemului digital european de înregistrare a intrărilor şi ieşirilor.

Conform informaţiilor transmise de Guvern, vizita a avut ca obiectiv principal întărirea cooperării în domeniul securităţii interne, al gestionării migraţiei şi al protejării frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Discuţiile s-au concentrat și asupra combaterii migraţiei ilegale, consolidării colaborării cu Frontex şi Europol, utilizării tehnologiilor moderne pentru protejarea frontierelor, precum şi asupra implementării sistemului digital european Entry/Exit System şi evaluării Schengen a României.

Potrivit aceluiași comunicat transmis de Executib, în cadrul discuțiilor, premierul Ilie Bolojan a transmis că România își menține angajamentul față de consolidarea securității interne a Uniunii Europene și față de cooperarea cu instituțiile comunitare.

El a evidențiat legătura directă dintre stabilitatea regiunii Mării Negre și siguranța întregului spațiu european, prezentând prioritățile României pentru perioada următoare, printre care se numără asigurarea finanțării corespunzătoare pentru securitate, pregătirea pentru aplicarea Pactului privind migrația și azilul, intensificarea parteneriatelor cu state din afara UE și modernizarea capacităților de supraveghere a frontierelor prin extinderea colaborării cu Frontex.

Regiunea Mării Negre a fost unul dintre punctele centrale discutate de delegaţia română, fiind evidenţiată importanţa strategică a acesteia ca rută principală între Caucaz şi Europa.

„Premierul a arătat că securitatea în această zonă este esenţială pentru securitatea UE şi a prezentat proiectele aflate în dezvoltare, care vizează cooperarea regională în protecţia infrastructurii critice, acţiunile gărzilor de coastă, combaterea criminalităţii şi a traficului de droguri. În acest context, instituirea unui centru de securitate maritimă, în linie cu Strategia de securitate internă a UE, şi viitoarea revizuire a mandatului Frontex vor contribui la atingerea acestor obiective”, se arată în comunicatul Guvernului.

În încheierea întâlnirii, discuțiile s-au orientat spre cooperarea strânsă dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, precum şi spre situaţia fiscal-bugetară şi contextul politic intern. La discuţii au fost prezenţi vicepremierul Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-Ministrului şi secretarul de stat Dragoş Hotea.