România a încasat vineri, 9 octombrie, peste 301 milioane de euro din fondurile PNRR suspendate anterior de Comisia Europeană, a anunțat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Sumele vor contribui la finanțarea deficitului bugetar și la gestionarea lichidităților Trezoreriei Statului. Ministrul a cerut și o evaluare a investițiilor și reformelor, pentru a stabili ce cheltuieli vor trebui acoperite din bugetul național în 2027.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat vineri, într-o postare pe Facebook, că cea mai mare parte a banilor încasați reprezintă finanțare nerambursabilă.

„România a încasat astăzi peste 301 milioane de euro din PNRR, fonduri aferente cererii de plată nr. 3, care fuseseră suspendate de Comisia Europeană. Din această sumă, 298,6 milioane de euro reprezintă granturi nerambursabile, iar aproximativ 2,6 milioane de euro reprezintă împrumuturi. Sunt fonduri recuperate în urma eforturilor instituţionale şi a dialogului cu Comisia Europeană pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România", a scris, vineri, pe Facebook, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, cele peste 301 milioane de euro vor contribui la acoperirea necesarului de finanțare a deficitului bugetar și la administrarea resurselor disponibile în Trezoreria Statului.

Alexandru Nazare a explicat că fondurile europene, în special cele nerambursabile, reduc presiunea asupra bugetului public.

„Fiecare euro atras din fonduri europene, în special din componenta nerambursabilă, contribuie la diminuarea presiunii asupra finanţării bugetului şi la o gestionare mai eficientă a resurselor publice. Prin această plată, România ajunge la aproximativ 13,27 miliarde de euro încasate prin PNRR", a precizat Nazare.

Ministrul Finanțelor a avertizat că, în perioada următoare, autoritățile trebuie să urmărească nu doar valoarea fondurilor europene atrase, ci și rezultatele obținute prin utilizarea acestora. Evaluarea trebuie să arate ce proiecte au fost finalizate, care dintre investițiile începute mai pot fi continuate și ce obligații financiare au rămas de achitat.

„Este despre ce am realizat cu aceşti bani, ce reforme am implementat, ce investiţii mai putem finaliza şi care sunt obligaţiile financiare rămase".

Nazare a cerut analizarea fiecărui proiect, inclusiv din perspectiva efectelor economice și sociale. Ministrul consideră că trebuie evidențiate rezultatele obținute de instituțiile publice, autoritățile locale și beneficiarii fondurilor.

"În primul rând, trebuie să recunoaştem efortul instituţiilor, autorităţilor locale şi beneficiarilor care au reuşit să finalizeze investiţii şi să ducă la îndeplinire reformele asumate. Aceste rezultate trebuie evidenţiate şi evaluate inclusiv prin beneficiile economice şi sociale pe care le produc. În acelaşi timp, trebuie să avem o evaluare riguroasă, investiţie cu investiţie, pentru a vedea ce s-a finalizat, ce impact a fost generat în economie, ce proiecte mai pot fi duse la bun sfârşit şi, foarte important, cât mai avem de plătit şi din ce surse de finanţare", a mai transmis Alexandru Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor consideră că aceeași verificare trebuie aplicată reformelor asumate prin PNRR. Potrivit acestuia, îndeplinirea formală a unor angajamente pentru obținerea finanțării europene nu este suficientă. Autoritățile trebuie să stabilească dacă măsurile adoptate sunt puse efectiv în aplicare și dacă produc rezultatele pentru care au fost introduse.

O atenție deosebită trebuie acordată reformelor care influențează cheltuielile permanente ale statului, administrația publică și competitivitatea economiei.

„Nu este suficient ca o reformă să fie îndeplinită formal pentru a încasa o sumă din PNRR. Trebuie să vedem în ce măsură reformele adoptate sunt efectiv aplicate, dacă produc schimbările pentru care au fost asumate şi ce impact au asupra eficienţei administraţiei, productivităţii economiei şi sustenabilităţii finanţelor publice. Reformele care influenţează direct cheltuielile permanente ale statului, funcţionarea administraţiei şi competitivitatea economiei trebuie analizate cu o atenţie deosebită. O reformă nu trebuie să reprezinte doar o obligaţie îndeplinită în relaţia cu Comisia Europeană, ci o schimbare reală şi sustenabilă pentru România", a declarat Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare a explicat că verificarea situației financiare a PNRR este necesară pentru pregătirea bugetului de anul viitor.

Bugetul din 2026 a fost construit luând în calcul încasarea integrală a fondurilor europene programate pentru acest an și cheltuielile necesare implementării investițiilor și reformelor.

În perspectiva închiderii PNRR, Ministerul Finanțelor trebuie să stabilească valoarea sumelor care vor fi încasate efectiv, plățile deja efectuate și obligațiile care vor rămâne în sarcina statului.

„Bugetul anului curent a fost construit pe ipoteza atragerii integrale a finanţărilor PNRR programate pentru acest an, în corelaţie cu cheltuielile planificate pentru realizarea investiţiilor şi reformelor. Pe măsură ce procesul de evaluare şi închidere a PNRR avansează, trebuie să actualizăm această imagine: ce sume vor fi efectiv încasate, ce cheltuieli au fost deja efectuate, ce obligaţii rămân de achitat, ce investiţii necesită continuarea finanţării şi care sunt implicaţiile bugetare ale reformelor asumate", precizează ministrul.

Ministrul a anunțat că a solicitat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ordonatorilor de credite să actualizeze informațiile privind fondurile europene, proiectele și obligațiile financiare.

Datele vor fi folosite atât pentru rectificarea bugetară din 2026, cât și pentru elaborarea bugetului aferent anului 2027.

„Aceste date vor constitui baza discuţiilor şi deciziilor privind rectificarea bugetară din acest an, dar şi fundamentarea bugetului pentru 2027, inclusiv în ceea ce priveşte necesarul de finanţare, prioritizarea investiţiilor şi obligaţiile care vor trebui acoperite din bugetul naţional. Aceasta este o obligaţie de transparenţă şi responsabilitate. Această situaţie trebuie consolidată şi prezentată public, cu toate implicaţiile financiare, pentru ca deciziile privind bugetul anului următor să pornească de la o imagine completă şi realistă", a mai scris Nazare pe Facebook.

Alexandru Nazare consideră că România trebuie să mențină procesul de consolidare fiscală, fără să renunțe la finanțarea proiectelor care contribuie la dezvoltarea economiei. În acest sens, ministrul a cerut prioritizarea investițiilor și evaluarea rezultatelor reformelor, inclusiv a celor care pot reduce presiunile permanente asupra bugetului.

„Acest lucru înseamnă prioritizarea proiectelor, evaluarea rezultatelor şi implementarea unor reforme care să contribuie inclusiv la reducerea presiunilor structurale asupra bugetului. Succesul PNRR nu trebuie măsurat exclusiv în miliarde de euro încasate, ci în reforme structurale care produc schimbări reale în viaţa oamenilor şi în investiţii care cresc potenţialul economic al României", a mai scris Nazare.

Ministrul a susținut că modul de utilizare a finanțărilor trebuie să se reflecte în îmbunătățirea serviciilor publice, în eficiența instituțiilor și în creșterea competitivității economice.

„Avem nevoie de reforme care modernizează instituţiile, îmbunătăţesc serviciile publice şi fac statul mai eficient, dar şi de investiţii care cresc productivitatea, competitivitatea şi capacitatea economiei de a genera prosperitate pe termen lung. În perspectiva viitorului cadru financiar european, trebuie să trecem de la o abordare concentrată predominant pe absorbţia fondurilor la una orientată spre rezultate, impact economic şi beneficii concrete pentru cetăţeni", a adăugat Nazare.

În ceea ce privește bugetul pentru 2027, ministrul consideră că acesta trebuie construit pornind de la investițiile deja realizate, proiectele care mai trebuie finalizate și capacitatea statului de a suporta obligațiile financiare rămase.