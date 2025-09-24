Româncele își fac abonament la clinicile de chirurgie estetică. Plata în rate, o noutate în domeniu

Într-o eră în care imaginea unui „trup perfect” este zilnic promovată pe internet, interesul pentru intervențiile estetice a crescut semnificativ. Multe românce visează la o siluetă armonioasă sau la trăsături demne de coperta unei reviste și aleg să apeleze la medicul estetician pentru a-și împlini dorințele. Pentru a răspunde cererii și a atrage pacienți, tot mai multe clinici oferă posibilitatea achitării procedurilor în rate. Adriana Radu, reprezentanta unei clinici din Capitală, afirmă că există multe paciente care aleg această variantă.

Dacă odinioară erau considerate un lux rezervat celor cu posibilități financiare ridicate, aceste intervenții estetice au devenit accesibile unui public mult mai larg. De-a lungul anilor, preocuparea pentru îmbunătățirea aspectului fizic nu s-a schimbat, însă medicina estetică a evoluat mult în ultimii ani. Astfel, tot mai multe persoane optează atât pentru corecții discrete, cât și pentru transformări vizibile ale corpului.

Cele mai căutate intervenții estetice rămân cele de mărire a sânilor, remodelare corporală prin liposucție, abdominoplastie, rinoplastie sau diverse proceduri de întinerire facială. Pentru multe românce, aceste proceduri nu înseamnă doar o schimbare de look, ci și o cale prin care își recapătă încrederea în felul în care arată.

O noutate în acest domeniu este posibilitatea plății în rate. Această opțiune funcționează ca un abonament flexibil, gândit pentru cele care nu pot achita intervenția dorită pe loc.

„Am ales această variantă pentru a veni în întâmpinarea clienților noștri. Pot alege să achite în rate orice fel de procedură efectuată în clinică. Fără drumuri la bancă, costurile legate de procedurile estetice pot fi acoperite prin intermediul unui IFN. Bineînțeles, clienții care aleg această variantă trebuie să respecte anumite condiții legate de perioada de plată și suma totală”, ne-a apus Adriana Radu, reprezentantă a clinicii Elysium.

Potrivit acesteia, pacientele care apelează la această metodă de plată vor să ajungă cât mai repede la rezultatele dorite.

„Există cerere și pe acest segment. În general, cei care apelează la varianta ratelor vor să își facă intervențiile cât mai repede. Am avut mai mulți pacienți care au venit spre noi cu o astfel de solicitare”, a adăugat ea.

În București, prețurile pentru procedurile de chirurgie estetică variază în funcție de tipul intervenției și de complexitate. Pentru mărirea sânilor cu implanturi mamare, prețurile pornesc de la 4.000 și pot ajunge până la 5.500 de euro. Liftingul mamar costă între 3.200 și 5.500 de euro, iar reducția mamară între 3.200 și 5.000 de euro.

Pentru o rinoplastie, pacienții plătesc între 4.500 și 6.000 de euro, iar blefaroplastia costă între 1.200 și 2.500 de euro.

De asemenea, costul operației de liposucție variază între 1.700 și 3.500 de euro, în timp ce abdominoplastia poate ajunge la 6.000 de euro.

Deși clinicile de chirurgie estetică se întrec în oferte, numărul pacienților a scăzut în ultimul an, mai spune reprezentanta clinicii din București.

„Față de alți ani, numărul pacienților a mai scăzut, însă cererea există în continuare”, a încheiat Adriana Radu.