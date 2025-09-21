Cum își cheltuiește tânăra generație banii. Perspectiva financiară, prin ochii a patru tineri

Patru tineri din Cluj-Napoca povestesc cât câștigă, cum își împart cheltuielile și ce înseamnă pentru ei un trai decent, pe fondul scumpirilor și al reducerii burselor.

Viața într-un mare oraș universitar din România a devenit o provocare pentru mulți tineri. Creșterea costului vieții, chirii tot mai mari și burse reduse pun presiune pe bugetele personale.

Economedia a discutat cu patru tineri din Cluj-Napoca despre veniturile lor, cheltuielile lunare și ce înseamnă, pentru fiecare, un trai decent.

Experiențele lor sunt diferite: un student care trăiește din bursă, un absolvent care lucrează într-un call-center, o tânără care depinde de bani de la părinți și un programator bine plătit. Împreună, aceste povești conturează realitatea unei generații aflate între visul independenței financiare și greutatea facturilor lunare.

Raul Cătănescu, student în anul III la Drept, la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, spune că principala sa sursă de venit este bursa de la facultate. Din când în când primește sprijin financiar și de la rude.

„Venitul actual îmi este suficient pentru a duce un trai pe care eu îl consider decent: stau în cămin, mănânc cu fiecare ocazie la cantina facultății, uneori gătesc”, a povestit Raul.

Pentru Raul, un trai decent înseamnă să îți acoperi nevoile de bază, să îți permiți câteva dorințe și să poți economisi. Estimează că un student are nevoie de aproximativ 1.700–1.800 de lei pe lună pentru a trăi decent la Cluj, ținând cont de avantajele oferite de cazarea la cămin.

Cheltuielile sale sunt bine structurate: 220 de lei chiria la cămin, 900 de lei pentru mâncare, 40 de lei pentru spălat haine, 150 de lei pentru haine, 100 de lei pentru cărți și 10 lei pentru transport. Nu cheltuie pe distracții. „Nu sunt tipul de om care merge în cluburi sau la terase. Sunt genul care se mulțumește cu ce are”, adaugă Raul.

Planurile sale de viitor sunt clare: peste un an vrea să dea examenul la Institutul Național al Magistraturii. „Mi-aș dori să devin procuror, profesie care mi-ar oferi o stabilitate financiară”, explică studentul.

Mihăiță Pop Constantin, proaspăt absolvent de Științe Politice, lucrează într-un call-center și câștigă 3.100 de lei pe lună. Locuiește în chirie, dar împarte costurile cu iubita sa.

„Mi-ar ajunge doar pentru chirie și strictul necesar, fără ajutorul părinților ar fi greu”, recunoaște tânărul.

Bugetul său lunar arată astfel: 1.250 de lei chirie, 700 de lei pentru utilități, 600 de lei pentru mâncare, 100 de lei transport, 300 de lei pentru ieșiri în oraș și haine cumpărate ocazional.

Mihăiță estimează că ar avea nevoie de 4.500–5.000 de lei lunar pentru un trai satisfăcător în Cluj. „Salariul acoperă nevoile de bază, dar pentru mai mult e nevoie de sprijin”, spune el.

Tudor, în vârstă de 24 de ani, doctorand în informatică din această toamnă, lucrează ca programator la o multinațională din fintech. Venitul său net ajunge la aproximativ 10.000 de lei, iar în curând va fi completat și de bursa doctorală.

„Nu gătesc deloc și mănânc doar în oraș”, spune tânărul. Cheltuielile lui reflectă stilul de viață: 250 de lei pentru cămin, 2.000 de lei pentru mâncare, 900 de lei pentru sala de sport și antrenor personal, 100 de lei pentru abonamente online și 300 de lei pentru cheltuieli ocazionale.

Tudor donează lunar în jur de 2.500 de lei pentru cauze caritabile. „Venitul este suficient pentru a-mi permite nu doar strictul necesar, ci și un nivel de confort ridicat”, afirmă el.

Gabriela, absolventă de Turism și Marketing, nu are încă un loc de muncă stabil. Cheltuielile lunare sunt acoperite în mare parte de părinți.

„Mai trăiesc și din economii strânse în timpul facultății, fie din bursă, fie din joburi sezoniere pe timpul verii”, povestește tânăra.

Banii îi ajung pentru nevoile de bază, însă este atentă la fiecare cheltuială. „Pe haine, încălțăminte sau produse de make-up nu dau bani lunar, ci mai rar. Prefer să investesc mai mult în experiențe care mă ajută să mă dezvolt”, spune Gabriela.

Ea estimează că un venit net de peste 6.000 de lei pe lună ar fi suficient pentru un trai decent într-un oraș mare, dar recunoaște că deocamdată acest obiectiv pare greu de atins.

De la 1 ianuarie 2025, salariul minim net în România este de 2.574 de lei. Totuși, potrivit datelor Friedrich-Ebert Stiftung și Syndex România, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o persoană adultă singură era de 3.972 de lei în septembrie 2024.

Acest coș include cheltuielile pentru locuință, hrană, îmbrăcăminte, sănătate, educație, transport, recreere și situații neprevăzute. Diferența dintre salariul minim și costurile reale ale vieții arată presiunea sub care se află tinerii care încearcă să se descurce pe cont propriu în marile orașe.