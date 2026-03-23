Românca reținută în cazul bazei nucleare britanice nu va fi urmărită penal

Românca de 31 de ani, reținută alături de un cetățean iranian după o presupusă tentativă de acces într-o bază militară britanică din Scoția, nu va fi urmărită penal, potrivit unei decizii anunțate luni de procurorii scoțieni, relatează Reuters.

Incidentul a avut loc săptămâna trecută, când un bărbat iranian în vârstă de 34 de ani și femeia româncă au fost arestați, după ce autoritățile au semnalat o tentativă de acces în Baza Navală HM Clyde, situată pe coasta de vest a Scoției.

Inițial, poliția scoțiană a anunțat că cei doi urmau să fie prezentați în fața instanței din Dumbarton, luni, după reținerea lor. Ulterior, procurorii au transmis că, în cazul femeii, nu vor fi demarate proceduri judiciare în acest moment.

Procuratura publică din Scoţia a precizat într-un comunicat transmis luni că a decis că "nu ar trebui să existe proceduri judiciare" împotriva femeii în vârstă de 31 de ani, dar că îşi rezervă dreptul de a merge mai departe dacă apar dovezi suplimentare.

În cazul bărbatului de 34 de ani, autoritățile au decis eliberarea acestuia, însă ancheta rămâne deschisă.

Comunicatul a adăugat că bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost "eliberat din arest în aşteptarea unor anchete suplimentare şi nu s-a prezentat în instanţă", cazul împotriva sa fiind încă deschis.

Arestarea celor doi a avut loc la aproximativ trei săptămâni de la debutul conflictului dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte. În acest context, chiar dacă Marea Britanie nu a participat direct la atacurile asupra Iranului, forțele sale au intervenit pentru a intercepta rachete și drone în regiunea Golfului.

Baza Navală HM Clyde are un rol esențial în sistemul de apărare al Marii Britanii, fiind locul unde sunt staționate submarinele nucleare ale țării, dar și alte submarine de atac.