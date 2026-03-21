Româncă arestată în Marea Britanie, alături de un iranian. Au încercat să intre într-o bază de submarine nucleare

International Breaking news

Comentează știrea
Româncă arestată în Marea Britanie, alături de un iranian. Au încercat să intre într-o bază de submarine nucleareVanguard Class Ship nuclear submarines / sursa foto: wikipedia
Din cuprinsul articolului

Poliția scoțiană a dezvăluit că a pus sub acuzare două persoane pentru că au încercat să intre într-o bază de submarine nucleare britanice, inclusiv un bărbat iranian și o româncă, potrivit Sky News.

Ce au vrut să facă românca și iranianul

Un bărbat iranian în vârstă de 34 de ani a fost pus sub acuzare, alături de o femeie româncă în vârstă de 31 de ani, după ce au apărut rapoarte despre două persoane care au încercat să intre în baza navală Faslane, unde se află submarinele nucleare britanice, a anunțat poliția.

Poliția Scoțiană a mai declarat că a fost informată despre tentativa lor de intrare în jurul orei 17:00, joi, și au fost arestați a doua zi.

Autoritățile au mai spus că bărbatul în vârstă de 34 de ani și femeia în vârstă de 31 de ani au fost arestați la Baza Navală HM Clyde, lângă Helensburgh, Argyll și Bute, joi, în jurul orei 17:00.

Cei doi urmează să se prezinte luni la Curtea Șerifului din Dumbarton, a declarat poliția într-un comunicat, adăugând că ancheta este în curs de desfășurare.

Baza militară Faslane găzduiește submarine nucleare

Baza militară Faslane, situată pe Gare Loch, la aproximativ 40 km nord-vest de Glasgow, găzduiește nucleul flotei de submarine a Marii Britanii și sistemul nuclear de descurajare Trident.

Marina Regală a declarat anterior că două persoane au încercat fără succes să intre în incinta locului.

Baza de submarine nucleare, cea mai mare din Scoția

Analistul în domeniul apărării și securității de la Sky News, Michael Clarke, a declarat că Faslane este „cea mai mare bază militară din Scoția”, cu aproximativ 6.000 până la 7.000 de oameni acolo, „atât civili, cât și militari”.

„Faslane este probabil cea mai importantă instalație individuală din Marea Britanie”, a adăugat el. „Avem șapte submarine de atac. Și dacă toate nu mai au nevoie de întreținere, atunci de aici operează.”

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale