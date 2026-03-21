MAE a identificat românca arestată după ce a încercat să intre în baza cu submarine nucleare britanice alături de un iranian

Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) a confirmat, sâmbătă seară, pentru News.ro, că una dintre persoanele acuzate că ar fi încercat să pătrundă în baza navală britanică în care sunt staţionate submarine nucleare este de cetăţenie română.

Consulatul General al României la Edinburgh este pregătit să acorde româncei asistenţă consulară, în limita competenţelor, mai precizează MAE.

Femeia de 31 de ani şi un iranian în vârstă de 34 de ani au fost puşi sub acuzare şi urmează să apară luni în faţa tribunalului Dumbarton Sheriff Court, potrivit unui comunicat al poliţiei, care a adăugat că ancheta este în desfăşurare.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că, prin intermediul Consulatului General al României la Edinburgh, s-a autosesizat ca urmare a informaţiilor apărute în mass-media, potrivit cărora o persoană de cetăţenie română ar fi încercat să pătrundă în mod neautorizat într-o bază militară din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a întreprins demersuri pe lângă autorităţile competente din Regatul Unit pentru a obţine informaţii oficiale cu privire la posibila arestare a persoanei de cetăţenie menţionate, se mai arată în comunicarea ministerului.

De asemenea, au fost făcute demersuri specifice şi de către Ambasada României la Londra, prin intermediul biroului ataşatului pentru afaceri interne, a adăugat MAE.

„În urma demersurilor Consulatului General al României la Edinburgh pe lângă autorităţile din Scoţia, acestea au confirmat că una din cele două persoane reţinute pentru încălcarea prevederilor Legii securităţii naţionale a Regatului Unit al Marii Britanii (art 4 (1) A - care interzice intrarea sau inspectarea unei locaţii strategice, atunci când urmăreşte un scop care prejudiciază siguranţa sau interesele Regatului Unit) deţine cetăţenia română”, se arată în informarea de la MAE.

„Având în vedere lipsa consimţământului expres al cetăţeanului român, MAE nu poate furniza, la acest moment, informaţii suplimentare cu privire la identitatea persoanei vizate. Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Edinburgh : +44 (0) 7951 858 445”, se mai spune în comunicatul MAE.

Poliția Scoțiană a mai declarat că a fost informată despre tentativa lor de intrare în jurul orei 17:00, joi, și au fost arestați a doua zi.

Autoritățile au mai spus că bărbatul în vârstă de 34 de ani și femeia în vârstă de 31 de ani au fost arestați la Baza Navală HM Clyde, lângă Helensburgh, Argyll și Bute, joi, în jurul orei 17:00.