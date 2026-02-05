Rogobete, după vizita din Israel: Cooperarea medicală dintre cele două țări are un potențial real

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, după întâlnirea cu Isaac Herzog, preşedintele Israelului, că parteneriatul medical dintre România și Israel are un potenţial real, prin schimb de expertiză, formare profesională şi protocoale moderne de tratament. „Aceste direcții trebuie să se regăsească în acorduri clare și în proiecte care pot fi implementate în spitalele noastre”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Rogobete a afirmat că vizita oficială în Israel s-a încheiat cu o discuție „la cel mai înalt nivel instituțional”, alături de președintele Israelului, Isaac Herzog, și de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

„Discuția a reunit, în mod direct, în același cadru instituțional, principalele teme medicale abordate în aceste zile în spitale și institute: finanțarea serviciilor de sănătate, susținerea personalului medical și organizarea îngrijirilor pentru pacienții cu nevoi complexe”, a spus acesta.

Ministrul Sănătății a declarat că, în acest context, experiența Israelului reprezintă un reper util, bazat pe un sistem medical integrat, care acoperă prevenția, diagnosticul rapid, tratamentul personalizat și recuperarea, susținut de utilizarea datelor, tehnologie și reguli clare de finanțare.

„Sistemul funcționează pe principiul continuității îngrijirii, cu mecanisme stabile și capacitate reală de intervenție în momente critice”, a explicat ministrul.

Potrivit ministrului, cooperarea medicală dintre România și Israel are un potențial real, prin schimb de expertiză, formare profesională și acces la tehnologii avansate și protocoale moderne de tratament.

„Cooperarea medicală dintre România și Statul Israel are un potențial real: schimb de expertiză, formare profesională, acces la tehnologii avansate și protocoale moderne de tratament. Aceste direcții trebuie să se regăsească în acorduri clare și în proiecte care pot fi implementate în spitalele noastre. Voi valorifica această experiență în decizii concrete pentru sistemul de sănătate și pentru pacienți”, a mai scris Rogobete.