Social

Rogobete, după vizita din Israel: Cooperarea medicală dintre cele două țări are un potențial real

Comentează știrea
Rogobete, după vizita din Israel: Cooperarea medicală dintre cele două țări are un potențial realAlexandru Rogobete și Isaac Herzog. Sursa foto: Facebook/Alexandru Rogobete
Din cuprinsul articolului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, după întâlnirea cu Isaac Herzog, preşedintele Israelului, că parteneriatul medical dintre România și Israel are un potenţial real, prin schimb de expertiză, formare profesională şi protocoale moderne de tratament. „Aceste direcții trebuie să se regăsească în acorduri clare și în proiecte care pot fi implementate în spitalele noastre”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Temele discutate de oficiali

Rogobete a afirmat că vizita oficială în Israel s-a încheiat cu o discuție „la cel mai înalt nivel instituțional”, alături de președintele Israelului, Isaac Herzog, și de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

„Discuția a reunit, în mod direct, în același cadru instituțional, principalele teme medicale abordate în aceste zile în spitale și institute: finanțarea serviciilor de sănătate, susținerea personalului medical și organizarea îngrijirilor pentru pacienții cu nevoi complexe”, a spus acesta.

Rogobete: „Experiența Israelului oferă un reper util”

Ministrul Sănătății a declarat că, în acest context, experiența Israelului reprezintă un reper util, bazat pe un sistem medical integrat, care acoperă prevenția, diagnosticul rapid, tratamentul personalizat și recuperarea, susținut de utilizarea datelor, tehnologie și reguli clare de finanțare.

Insolvenţa în Republica Moldova. Doi administratori autorizaţi, cercetaţi penal şi zeci de familii rămase fără locuinţe şi bani
Insolvenţa în Republica Moldova. Doi administratori autorizaţi, cercetaţi penal şi zeci de familii rămase fără locuinţe şi bani
Pata solară gigantică, aflată la apogeul activității
Pata solară gigantică, aflată la apogeul activității

„Sistemul funcționează pe principiul continuității îngrijirii, cu mecanisme stabile și capacitate reală de intervenție în momente critice”, a explicat ministrul.

Cooperarea medicală dintre România și Israel ar avea un potențial real

Potrivit ministrului, cooperarea medicală dintre România și Israel are un potențial real, prin schimb de expertiză, formare profesională și acces la tehnologii avansate și protocoale moderne de tratament.

„Cooperarea medicală dintre România și Statul Israel are un potențial real: schimb de expertiză, formare profesională, acces la tehnologii avansate și protocoale moderne de tratament. Aceste direcții trebuie să se regăsească în acorduri clare și în proiecte care pot fi implementate în spitalele noastre. Voi valorifica această experiență în decizii concrete pentru sistemul de sănătate și pentru pacienți”, a mai scris Rogobete.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:52 - Avarie la o conductă subterană de gaz în Craiova. Zeci de persoane au fost evacuate 
21:47 - Un primar din județul Suceava, sub control judiciar cu brățară electronică. Ce acuzații i se aduc
21:41 - Rogobete, după vizita din Israel: Cooperarea medicală dintre cele două țări are un potențial real
21:33 - Insolvenţa în Republica Moldova. Doi administratori autorizaţi, cercetaţi penal şi zeci de familii rămase fără locuin...
21:25 - Medicul din județul Alba, acuzat de luare de mită în formă continuată, arestat preventiv
21:18 - De ce s-a căsătorit cu adevărat Mihai Constantinescu. Totul are legătură cu boala lui

HAI România!

Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal

Proiecte speciale