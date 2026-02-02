Grupurile de interese din sistemul medical. Măsurile anunțate de Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că a reușit să destructureze o parte dintre grupurile de interese din sistemul medical și că, în acest context, a primit amenințări. În acest context, Rogobete a vorbit despre problemele structurale din sistemul de sănătate și despre modificările aflate în pregătire.

Alexandru Rogobete a dat ca exemplu modul în care sunt tratați pacienții cu diabet care au nevoie de consumabile pentru insulină. Potrivit acestuia, pacienții sunt plimbați între mai multe instituții, deși sunt deja înregistrați în programele naționale de sănătate:

„Cum plimbăm noi oamenii cu diabet de la un cabinet la altul inutil? În loc să dăm posibilitatea pacienţilor să se ducă în farmacie, care e mult mai accesibilă, să îşi cumpere consumabilele de care au nevoie şi gratuit, oricum le dăm gratuit, nu, noi trimitem pacientul la medicul de familie, el fiind deja înregistrat în programul naţional, deci se ştie care e patologia respectivă, diabet. De acolo, se duce la unitatea sanitară, unde i se face internare de zi.”

Ministrul a descris acest traseu drept o procedură care ține pacienții ore întregi în unitățile medicale, fără un beneficiu real. „Îl ţinem în faţa uşii o zi întreagă, câteva ore îl plimbăm de la un cabinet la altul şi aşa mai departe, ca la final să-i dăm consumabilele de care are nevoie, gratuit. Iertaţi-mă, dar nu mi se pare că asta este legislaţie care să ajute oamenii care au, de fapt, nevoie şi care au o problemă”, a spus Rogobete la un post TV.

Ministrul Sănătății a anunțat că este deja în pregătire o modificare care să elimine acest tip de birocrație. Potrivit lui Alexandru Rogobete, schimbarea ar urma să fie aplicată în următoarele luni: „În două luni de zile, aprilie sper eu, pacienţii vor putea să îşi cumpere din farmacie consumabilele de care au nevoie, fără atâta birocraţie inutilă. Nu înţeleg care este rostul acestei birocraţii.”

El a adăugat că există numeroase alte exemple similare, generate de reglementări care nu țin cont de realitatea din sistemul medical: „Există multe altfel de exemple care sunt, repet, complet inutile, realizate de tot felul de oameni care nu cunosc realitatea din sistem, care n-au ieşit din birou”.

Alexandru Rogobete a declarat că o parte dintre aceste reguli au fost menținute de-a lungul timpului din motive care nu au legătură cu interesul pacienților:

„De fapt, venim împotriva pacienţilor, cu aceste măsuri şi mi se pare complet aberant să le lăsăm în continuare doar pentru că au fost scrise de cineva la un moment dat, doar pentru că un anumit domn profesor, dintr-o comisie de specialitate, s-a gândit el că aşa deţine controlul.”

În acest context, ministrul a spus că mai multe comisii de specialitate au fost deja schimbate: „Şi să ştiţi că am schimbat multe comisii de specialitate”.

Întrebat dacă sistemul de sănătate a fost construit mai degrabă în jurul medicului decât al pacientului, Alexandru Rogobete a afirmat că, în multe cazuri, deciziile erau influențate de alte interese: „O să spun ceva mai grav decât atât. De multe ori, era în jurul grupurilor de interese din sănătate. O spun cu toată asumarea”. El a precizat că aceste structuri nu pot dispărea complet peste noapte: „Evident că sunt, pentru că ele nu dispar, ce s-a construit în 35 de ani”.

Ministrul Sănătății a mai spus că a primit amenințări, după ce a intervenit asupra unor mecanisme din sistem: „Am primit ameninţări. Sigur că presiunile publice sau nepublice există, într-o astfel de funcţie. Mie mi se par normale, deci nu mi se pare nimic ieşit din comun, dacă cineva face presiune pe mine atunci când schimb ceva. Este firesc ca, atunci când schimbi o rutină sau când schimbi un act normativ care a fost gândit pentru un anumit interes…”