IDF confirmă moartea teroristului Hamas responsabil de uciderea soldatului ostatic Noa Marciano

Noa Marciano, caporalul israelian despre care Forțele de Apărare ale Israelului au anunțat miercuri că teroristul Hamas responsabil de uciderea sa în captivitate a fost eliminat într-o operațiune militară desfășurată în Fâșia Gaza, potrivit Fox News.

Anunțul a fost făcut de Israel Defense Forces (IDF), care a precizat că operațiunea a avut loc în urma unor atacuri armate împotriva trupelor israeliene, considerate încălcări ale acordului de încetare a focului.

Potrivit comunicatului IDF, Muhammad Issam Hassan al-Habil, lider al unei celule teroriste Hamas, a fost ucis într-un atac aerian desfășurat în tabăra de refugiați Shati din orașul Gaza. Operațiunea a fost realizată după ce, în cursul nopții, forțe israeliene au fost atacate în nordul Fâșiei Gaza.

Conform informațiilor obținute în urma interogatoriilor realizate de Agenția de Securitate a Israelului, al-Habil a fost implicat direct în uciderea soldatului Noa Marciano, în timp ce aceasta se afla în captivitatea Hamas.

Noa Marciano, în vârstă de 19 ani, era soldat de supraveghere și a fost răpită de pe avanpostul militar Nahal Oz în timpul atacului lansat de Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023.

Ulterior, ea a fost rănită într-un atac aerian israelian din 9 noiembrie 2023, în timp ce era ținută captivă.

IDF a precizat că Marciano a fost dusă ulterior la spitalul Shifa din orașul Gaza. La acel moment, teroriștii Hamas au susținut că soldatul ar fi murit în urma unui atac aerian israelian, afirmație contestată ulterior de autoritățile israeliene.

Trupul neînsuflețit al tinerei a fost recuperat de forțele israeliene în noiembrie 2023 și a fost repatriat în Israel, unde a fost înmormântată în orașul Modi’in, localitatea în care locuia împreună cu familia sa.

După anunțul eliminării lui al-Habil, mama soldatului, Adi Marciano, a declarat că familia fusese asigurată că toate persoanele implicate în moartea fiicei sale vor fi trase la răspundere.

„Nu există o alinare reală în asta. Dar există convingerea că s-a făcut dreptate, chiar și parțial. Nimic nu o va aduce pe Noa înapoi”, a spus aceasta.

IDF a transmis că eliminarea teroristului „aduce o formă de încheiere pentru familia Marciano, precum și pentru IDF și ISA”.

Autoritățile israeliene au mai precizat că, în aceeași perioadă, au avut loc mai multe incidente de securitate. În zona Daraj Tuffah, un ofițer rezervist a fost grav rănit după ce persoane înarmate au deschis focul asupra trupelor israeliene.

În plus, IDF a confirmat că, în cadrul acelorași operațiuni, au fost uciși și alți lideri ai grupărilor armate, inclusiv membri Hamas și ai Jihadului Islamic Palestinian, implicați în atacuri anterioare împotriva Israelului.

Armata israeliană a subliniat că va continua acțiunile împotriva tuturor persoanelor implicate în atacurile din 7 octombrie și în tentativele de atac asupra militarilor și civililor israelieni.