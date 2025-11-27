Robert Turcescu, despre situația lui Ionuț Moșteanu: Omul și-a fabricat CV-ul ca să ocupe funcții în stat

În cel mai recent episod al podcastului Hai LIVE cu Turcescu, jurnaliștii Robert Turcescu, Bogdan Comaroni și Tavi Hoandră au comentat pe larg dezvăluirile privind studiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Discuția, punctată de reacții dure și comparații acide, a prezentat suspiciunile legate de CV-urile depuse de ministru în ultimii ani.

La începutul discuției, Robert Turcescu a reluat pe scurt ancheta publicată de Libertatea: „Și publică acest articol cum și-a falsificat ministrul apărării, ministrul apărării, vă rog să rețineți, apărării, Ionuț Moșteanu, un soi de moșteacă”, a spus acesta, arătând documentele prezentate de ziar.

Turcescu a explicat că, potrivit investigației, Ionuț Moșteanu a trecut în CV-uri informații contradictorii despre studiile universitare:

– într-o variantă, între 1996–2000, ar fi absolvit Universitatea „Ateneum” la Management;

– în altă variantă, între „1960 și 1999”, figurează Universitatea „Biotera”.

„Să nu mai știi, naibii, la ce universitate te-ai dus sau unde te-ai dus sau ai vrut să te duci… Ți-ai încurcat aleile? Drumurile?”, a ironizat Turcescu.

Acesta a subliniat și contradicțiile privind specializările tehnice: „Într-un CV zicea că a făcut Biotera și automatică la Universitatea București, iar în celălalt spune că a făcut Universitatea Ateneum și Computer Science la Politehnică.”

În podcast a fost citit și răspunsul oficial transmis de instituția de învățământ:

„Domnul Moșteanu Liviu Ionuț, în prezent ministru al Apărării Naționale, nu este absolvent al Universității Ateneum din București, specializarea Management. Domnul Moșteanu Liviu Ionuț […] nu a fost niciodată student al Universității Ateneum din București”, arată documentul semnat de prof. univ. dr. Emilia Vasile.

Tot instituția precizează că specializarea Management a fost autorizată provizoriu abia în 2020, deci nu putea fi urmată în perioada 1996–2000, așa cum figurează în CV.

„Moștene… du-te, tată, la gară”, a reacționat Turcescu, spunând că ministrul ar trebui să plece imediat, în lipsa unor dovezi reale de studii.

Pe măsură ce discuția avansa, tonul a devenit tot mai apăsat. Turcescu:

„Băi, este fals în acte oficiale. Deci CV-ul și declarația de avere, când le-ai completat […] el le-a completat ca să ocupe funcție de secretar, de consilier, de ministru, de parlamentar. Deci omul…”

Comaroni a completat:

„A făcut și uzul de fals. Una e să faci falsul… dar nu m-am dus nicăieri să mă angajez pe baza lui. El a realizat falsul, care e infracțiune, după care a făcut și uz de fals. Și poate fi încadrabil și la uzurpare de calități oficiale”.

Comaroni a subliniat că, potrivit răspunsurilor oficiale ale universităților, ministrul a ocupat funcții pentru care legea cere studii universitare finalizate: „Nu numai că trebuie să ai oarece tangență cu domeniul, dar trebuie să ai și pregătirea adecvată. Omul a uzurpat calități oficiale în baza falsului.”

Robert Turcescu a ridiculizat situația în stilul său caracteristic:

„Cum naiba pui pe ăsta să vâneze drone? Să dea ordine la generali? Voi vă dați seama ce e în Ministerul Apărării azi?”

La rândul său, Comaroni a punctat momentul absolut critic în care se află România:

„Cât de cretin e să-l alegi pe Moșteanu într-un moment cheie, când România e la granița unui război? N-avem armată, n-avem putere de foc… Tu îl pui pe unul care n-a făcut armata, nu știe nimic… și care minte cu nerușinare în CV.”

Robert Turcescu consideră că următorul pas firesc pe care ar trebui să îl facă oficialii statului ar fi demiterea lui Ionuț Moșteanu: „Azi e joi… Aștept 24 de ore. Dacă în aceste 24 de ore prea cinstitul Nicușor Dan și inflexibilul Bolojan nu-i cer demisia […] înseamnă că în această țară adevărul nu mai are niciun fel de valoare.”

Puteți urmări podcastul cu Comaroni, Hoandră, Turcescu pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.