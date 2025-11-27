Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu

Angajații lui Bolojan îmbrâncesc ziariștii care îndrăznesc să-i ceară răspunsuri la întrebări. Moșteanu refuză sa raspunda la intrebarea “câți bani a dat România sub formă de ajutoare Ucrainei”. Se întăresc instituțiile cu rol de cenzură, CNA și ANCOM sunt pe cai mari, taie și spânzură. Ce e asta? Democrație? Sau un început de dictatură?

Comaroni, Hoandră, Turcescu pornesc podcastul de joi cu răspunsuri la această întrebare. Restul curge in mod neașteptat, ca de obicei. De la 12.00, HAI Live cu Turcescu pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.