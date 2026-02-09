Robert Negoiță, la secția de poliție. Primele declarații ale primarului

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, s-a prezentat astăzi la secția de poliție pentru a-și confirma respectarea măsurilor dispuse prin controlul judiciar. Aceasta a fost prima apariție oficială în fața oamenilor legii după ce procurorii l-au pus sub urmărire penală, potrivit DNA.

Edilul a stat doar câteva minute în sediul poliției. El a anunțat că a contestat măsura controlului judiciar și că momentan nu a plătit cauțiunea. Negoiță a mai spus că nu vrea să fie filmat pentru că și-a făcut un tratament la față.

Negoiță se afla sub obligația de a se prezenta de două ori pe săptămână la poliție și de a nu-și exercita atribuțiile de primar pe perioada cercetărilor.

Totodată, i s-a impus plata unei cauțiuni de 800.000 de lei, sumă echivalentă cu prejudiciul estimat de anchetatori în legătură cu lucrările de infrastructură realizate în Sectorul 3. Primarul a declarat că va achita banii în termenul stabilit, pentru a evita luarea unor măsuri mai severe împotriva sa.

Procurorii DNA investighează, printre altele, construirea a 12 străzi fără respectarea procedurilor legale. Unele dintre aceste lucrări ar fi fost realizate pe terenuri administrate de fratele edilului, iar altele au fost ridicate deasupra conductelor de gaz gestionate de Transgaz, deși compania a transmis avertismente cu privire la riscurile potențiale.

Documentele ridicate săptămâna trecută de anchetatori din primărie și din locuința lui Negoiță urmează să fie analizate pentru a stabili modul în care s-au luat deciziile privind aceste proiecte.

Prezentarea primarului a fost monitorizată pentru a se asigura că acesta nu a încercat să influențeze martorii sau să obstrucționeze ancheta. Controlul judiciar impus include și interdicția de a contacta persoane implicate în dosar și obligația de a respecta programul strict de prezență la secția de poliție.

Robert Negoiță, cu o carieră politică de peste două decenii, s-a aflat în centrul mai multor controverse legate de administrarea Sectorului 3. Ancheta actuală ridică întrebări despre modul în care au fost cheltuite fondurile publice pentru lucrări de infrastructură și despre siguranța locuitorilor, având în vedere că unele drumuri au fost realizate pe zone cu risc crescut.

În urma ridicării documentelor și a prezentării la poliție, procurorii vor continua să verifice toate aspectele referitoare la modul de implementare a lucrărilor și respectarea legislației. Cauțiunea impusă și obligațiile de control judiciar vor rămâne în vigoare până la finalizarea anchetei, conform deciziilor instanței și recomandărilor DNA.