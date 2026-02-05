Un primar din județul Suceava, sub control judiciar cu brățară electronică. Ce acuzații i se aduc

Primarul comunei sucevene Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, cercetat pentru că și-ar fi agresat și sechestrat iubita și pe fiica acesteia, va fi monitorizat cu brățară electronică și nu are voie să se apropie de cele două femei, în urma unei hotărâri judecătorești. Dosarul este instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, după ce femeia și fiica sa au sesizat Poliția, reclamând că ar fi fost victimele unor acte de violență comise de edil.

Avocatul Ionel Andrișan, care le reprezintă pe Alina Stanciu și Maria Pînzaru, mamă și fiică, a declarat că cele două ar fi fost private de libertate pe durata unei nopți, ar fi fost legate și agresate fizic de Radu Reziuc.

„Vorbim despre două femei care au fost agresate, legate, lovite, puse în imposibilitatea de a părăsi imobilul, lăsate fără telefoane, sechestrate o noapte întreagă. Vorbim despre o situaţie care ar fi putut degenera foarte uşor în ceva tragic. Ordinul de protecţie emis de Judecătoria Suceava confirmă pe deplin aceste susţineri. Plângerea penală formulată a adus în faţa organelor de poliţie nenumărate probe, cu înscrisuri, prin audierea unor martori, capturi video şi audio, care din punctul meu de vedere susţin pe deplin cele relatate de părţile vătămate”, a declarat avocatul Ionel Andrişan.

Polițiștii din județul Suceava au anunțat, joi, că desfășoară cercetări cu privire la sesizarea unor fapte de violență domestică, lipsire de libertate în mod ilegal și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Conform Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, imediat după primirea plângerii, a fost constatat un risc iminent pentru cele două femei, motiv pentru care au fost emise două ordine provizorii de protecție împotriva persoanei reclamate, un bărbat de 40 de ani din comuna Mitocu Dragomirnei.

În același timp, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea au pus rapid în aplicare decizia instanței privind montarea unei brățări electronice de monitorizare agresorului. De asemenea, au fost efectuate două percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate mai multe bunuri, în vederea expertizării și obținerii de probe.

Organizația Județeană PSD Suceava a anunțat că a sesizat Comisia de Etică a partidului în legătură cu situația primarului din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, acuzat de violență în familie, lipsire de libertate și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Edilul urmează să fie audiat de membrii comisiei, iar sancțiunile luate în calcul pot ajunge până la excluderea din partid.