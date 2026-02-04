Tată și fiu, prinși după o bătaie în trafic. Al treilea agresor e încă liber

Un conflict spontan în trafic, provocat de neacordarea priorității la schimbarea benzilor, a degenerat într-o agresiune fizică pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei. Autoritățile au reținut doi dintre participanți, un bărbat de 39 de ani și fiul său, minor de 14 ani. O a treia persoană implicată este în continuare căutată de polițiști, a anunțat Poliția Română.

Incidentul s-a produs pe 14 decembrie 2025, potrivit poliției. Victima, un bărbat de 30 de ani, a sunat la 112 și a reclamat că a fost lovit de mai multe persoane.

Conflictul a început între două autoturisme din cauza unui schimb de bandă în trafic, însă după ce vehiculele s-au oprit, situația a escaladat. Mai multe persoane au coborât dintr-unul dintre autoturisme și l-au lovit pe bărbatul de 30 de ani cu pumnii și picioarele.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care i-a acordat victimei îngrijiri, iar aceasta a fost transportată la spital pentru evaluări suplimentare.

Investigațiile desfășurate de polițiștii Secției 19 au dus la identificarea a trei persoane implicate: doi bărbați, de 37 și 39 de ani, și un minor de 14 ani. La data de 3 februarie 2026, bărbatul de 39 de ani și minorul au fost depistați și reținuți pentru 24 de ore, fiind conduși la audieri. Persoana a treia este în continuare căutată de autorități.

Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Autoritățile subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale nu afectează prezumția de nevinovăție, iar ancheta continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.