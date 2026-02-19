Rita Ora vine revine în România, la Arenele Romane. Când se pun biletele în vânzare

Rita Ora va urca pe scena Arenelor Romane din București pe 30 iulie, într-un concert dedicat publicului din România. Biletele pentru concertul susținut de artistă vor fi disponibile începând de luni, 23 februarie, de la ora 11:00, pe platformele bilete.emagic.ro și Entertix.ro, iar cei înscriși la presale pe Entertix.ro vor putea achiziționa tichetele în avans, de vineri, 20 februarie, tot de la ora 11:00.

Artista este recunoscută la nivel global pentru succesul comercial și pentru performanțele în topurile muzicale. Cu peste 10 miliarde de streamuri în întreaga lume și 13 piese care au ajuns în Top 10 în Marea Britanie, dintre care patru au ocupat prima poziție, Rita Ora se numără printre cele mai vizibile nume din pop-ul actual. De asemenea, s-a aflat printre primii artiști distinși cu premiul BRIT Billion, după ce a depășit un miliard de streamuri în Marea Britanie pe parcursul carierei.

Cel mai recent material discografic, „You & I”, a ajuns pe locul 1 în UK Official Independent Albums Chart și a fost cea mai bine clasată nouă intrare a unui artist feminin în UK Official Albums Chart, debutând pe poziția a șasea. Revista Rolling Stone a descris albumul drept „o colecţie de piese de dragoste impresionante”. Printre piesele incluse se află și „Praising You (feat. Fatboy Slim)”, care a urcat pe locul 1 în topul US Dance Radio, melodie pe care PAPER a caracterizat-o drept „un banger house”.

Albumul „You & I” continuă seria lansărilor de succes, după EP-ul „Bang”, realizat alături de DJ-ul și producătorul Imanbek, câștigător Grammy, dar și după „Phoenix”, care a depășit patru miliarde de streamuri și a generat patru single-uri certificate cu platină. Albumul de debut, „Ora”, a intrat direct pe primul loc în clasamentele britanice. De-a lungul timpului, artista a bifat șapte piese în Top 10 al Billboard Dance Club Songs, dintre care cinci pe prima poziție, șase piese în Top 20 al Billboard Hot Dance/Electronic Songs și o clasare pe locul 3 în Billboard Hot 100.

Pe lângă activitatea muzicală, Rita Ora a fost implicată și în numeroase producții cinematografice și de televiziune. A jucat în „Fifty Shades of Grey”, „Detective Pikachu”, „Twist”, „Kung Fu Panda: The Dragon Knight” și „Descendants: The Rise of Red”. Această ultimă producție a stabilit recorduri de audiență, devenind cea mai vizionată premieră a unui Disney Channel Original Movie pe Disney+ în primele trei zile de la lansare, cu aproape șapte milioane de vizualizări.

În televiziune, artista a co-prezentat Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve și gala MTV EMAs, a fost jurat în „The Masked Singer” și a ocupat rolul de antrenor în „The Voice Australia”. În perioada următoare, ea va putea fi văzută în producțiile „He Bled Neon”, „Voltron” și „Descendants: Wicked Wonderland”.

Concertul programat pe 30 iulie la Arenele Romane reprezintă o oportunitate pentru publicul din România de a o vedea live pe Rita Ora, într-un show care va include atât cele mai cunoscute hituri din repertoriul său, cât și piese de pe cel mai recent album. Artista a mai fost la noi în țară în 2017 la festivalul Neversea și în 2024, când a susținut un concert în Timișoara.