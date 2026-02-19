Monden

Rita Ora vine revine în România, la Arenele Romane. Când se pun biletele în vânzare

Comentează știrea
Rita Ora vine revine în România, la Arenele Romane. Când se pun biletele în vânzareRita Ora. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Rita Ora va urca pe scena Arenelor Romane din București pe 30 iulie, într-un concert dedicat publicului din România. Biletele pentru concertul susținut de artistă vor fi disponibile începând de luni, 23 februarie, de la ora 11:00, pe platformele bilete.emagic.ro și Entertix.ro, iar cei înscriși la presale pe Entertix.ro vor putea achiziționa tichetele în avans, de vineri, 20 februarie, tot de la ora 11:00.

Rita Ora, o carieră internațională marcată de recorduri

Artista este recunoscută la nivel global pentru succesul comercial și pentru performanțele în topurile muzicale. Cu peste 10 miliarde de streamuri în întreaga lume și 13 piese care au ajuns în Top 10 în Marea Britanie, dintre care patru au ocupat prima poziție, Rita Ora se numără printre cele mai vizibile nume din pop-ul actual. De asemenea, s-a aflat printre primii artiști distinși cu premiul BRIT Billion, după ce a depășit un miliard de streamuri în Marea Britanie pe parcursul carierei.

Cel mai recent material discografic, „You & I”, a ajuns pe locul 1 în UK Official Independent Albums Chart și a fost cea mai bine clasată nouă intrare a unui artist feminin în UK Official Albums Chart, debutând pe poziția a șasea. Revista Rolling Stone a descris albumul drept „o colecţie de piese de dragoste impresionante”. Printre piesele incluse se află și „Praising You (feat. Fatboy Slim)”, care a urcat pe locul 1 în topul US Dance Radio, melodie pe care PAPER a caracterizat-o drept „un banger house”.

Albumul „You & I” continuă seria lansărilor de succes, după EP-ul „Bang”, realizat alături de DJ-ul și producătorul Imanbek, câștigător Grammy, dar și după „Phoenix”, care a depășit patru miliarde de streamuri și a generat patru single-uri certificate cu platină. Albumul de debut, „Ora”, a intrat direct pe primul loc în clasamentele britanice. De-a lungul timpului, artista a bifat șapte piese în Top 10 al Billboard Dance Club Songs, dintre care cinci pe prima poziție, șase piese în Top 20 al Billboard Hot Dance/Electronic Songs și o clasare pe locul 3 în Billboard Hot 100.

Cum să îți cureți rapid mașina de zăpadă. Trucurile care fac totul mai ușor
Cum să îți cureți rapid mașina de zăpadă. Trucurile care fac totul mai ușor
Noi controverse despre vârsta lui Meghan Markle. Ce indică datele oficiale
Noi controverse despre vârsta lui Meghan Markle. Ce indică datele oficiale
Rita Ora

Rita Ora. Sursă foto: Facebook

Proiecte în film și televiziune

Pe lângă activitatea muzicală, Rita Ora a fost implicată și în numeroase producții cinematografice și de televiziune. A jucat în „Fifty Shades of Grey”, „Detective Pikachu”, „Twist”, „Kung Fu Panda: The Dragon Knight” și „Descendants: The Rise of Red”. Această ultimă producție a stabilit recorduri de audiență, devenind cea mai vizionată premieră a unui Disney Channel Original Movie pe Disney+ în primele trei zile de la lansare, cu aproape șapte milioane de vizualizări.

În televiziune, artista a co-prezentat Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve și gala MTV EMAs, a fost jurat în „The Masked Singer” și a ocupat rolul de antrenor în „The Voice Australia”. În perioada următoare, ea va putea fi văzută în producțiile „He Bled Neon”, „Voltron” și „Descendants: Wicked Wonderland”.

Rita Ora revine în România

Concertul programat pe 30 iulie la Arenele Romane reprezintă o oportunitate pentru publicul din România de a o vedea live pe Rita Ora, într-un show care va include atât cele mai cunoscute hituri din repertoriul său, cât și piese de pe cel mai recent album. Artista a mai fost la noi în țară în 2017 la festivalul Neversea și în 2024, când a susținut un concert în Timișoara.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:19 - Cum să îți cureți rapid mașina de zăpadă. Trucurile care fac totul mai ușor
20:13 - Fenomenul petrecut în primele luni din 2026 generează o stare de alertă în domeniul sănătății
20:06 - Magazinele din Franța introduc sisteme cu inteligență artificială pentru a reduce furturile. Soluția, într-o zonă jur...
19:59 - Trecutul pe care îl au Nicușor Dan și George Simion îi urmărește și în prezent. Ce se întâmpla la doi pași de institu...
19:50 - Rita Ora vine revine în România, la Arenele Romane. Când se pun biletele în vânzare
19:44 - De ce a plecat Mirel Rădoi de la Craiova. Acum au apărut primele explicații pentru gestul neașteptat

HAI România!

George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?

Proiecte speciale