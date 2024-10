Monden Șerban Cazan a produs piesa momentului pe întreg globul, „Mantra” a celebrei artiste Jennie







Piesa pentru care Șerban Cazan, producătorul HaHaHa Production și ROMDROPS, este co-writer și co-producător,are 10 milioane de vizualizări la 12 ore de la lansare, este No1 trending YouTube în peste 16 țări, printre care USA, Canada, Argentina, Australia, Mexic, TOP 3 în alte 15 țări și are locul 1 in playlist-ul Spotify NEW MUSIC FRIDAY International.

Șerban Cazan a produs piesa momentului

Șerban Cazan, unui dintre cei mai prolifici și cunoscuți producători muzicali români la nivel mondial, parte din echipa ROMDROPS, divizia internațională aHaHaHa Production, semnează în calitate de compozitor și producător, alături de alte nume mari ale industriei, hitul momentului,„MANTRA”, al celebrei artistei JENNIE, care a ajuns la doar 10 ore de la lansare pe locul 1 în trending pe YouTube, în peste 16 țări, printre care SUA, Canada, Argentina, Australia sau Mexic, locul 1 în playlist-ul Spotify NEW MUSIC FRIDAY International și în Top 3 YouTube în alte 15 țări.

A cucerit topurile

Piesa MANTRA, considerată deja un fenomen mondial datorită rapidității cu care a devenit hit internațional în doar câteva ore, poartă și semnătură românească prin creativitatea, talentul, implicarea și pasiunea lui Șerban Cazan care are deja, în ultimii 3ani de când Smiley a fondat ROMDROPS cu studiouri în SUA și Londra, un portofoliu impresionant de succese cu sonoritate globală.

„Piesa “Mantra” este genul de piesă pentru care orice compozitor muncește s-o aibă la un moment dat, e o dovada foarte clară că Universul lucreză în moduri nebănuite. A fost o sesiune care a început firesc, ca mai toate, fără ca nimeni din cameră să se gândească sau să-și planifice să scoată un HIT fenomental. Toți ne-am lăsat conduși de energia momentului și vibe-ul din cameră. Aici aș vrea să le mulțumesc celor două extrem de talentate compozitoare Claudia Valentina și Elle Campbel și lui Russell Hunt de la Reservoir Media care este omul nostru de bază din Londra și cel care a organizat sesiunea. Mă simt copleșit de tot ce se întâmplă și încă de dimineață încerc să mă obișnuiesc cu succesul imens pe care-l are piesa și valul de reacții extrem de pozitive din toate colțurile lumii.

Șerban Cazan, ecou în industria muzicală internațională

Este un nivel incredibil, absolut tot ce s-a întâmplat și după sesiunea inițială, tot ce înseamnă post-creație e “triple A+ level”, așa cum sunt și toti oamenii implicați în acest proiect. Și cam asta se întâmplă atunci când totul este aliniat – atât creația, cât și momentul, inspirația și mai ales calitatea și profesionalismul oamenilor. Mulțumesc HaHaHa Production, RomDrops, Milk&Honey și Reservoir Media – munca în echipă, răbdarea și speranța că într-o zi ceva mare se va întâmpla au dat roade.”, a declarat cu entuziasm românul Șerban Cazan, titrat astăzi în presa muzicală de pretutindeni.

După ce acum un an a produs piesele „Praising you” semnată de Rita Ora și Fatboy Slim și „Can't forget you” lansată de James Carter, Ofenback și James Blunt și a lucrat cu Rag'n Bone Man la noul său album, Șerban Cazan a marcat alte lansări remarcabile cu Tom Walker, Morgan, Beverly Knight și pregătește noi lansări alături de Jojo, Claudia Valentina și alți artiști uriași la nivel Mondial.

Parcurs impresionant

La 16 ani de când s-a lansat, HaHaHa Production a devenit una dintre cele mai apreciate și accesate „scene” de lansare, confirmare și dezvoltare pentru artiștii, compozitorii și producătorii muzicali din România, iar deschiderea internațională a valorilor din muzica românească prin compania ROMDROPS a venit ca un pas dorit, muncit și presărat cu multă inovație și pasiune.

ROMDROPS este o companie de publishing și producție muzicală, înființată în 2021, cu studiouri de muzică în Londra și Los Angeles, menită să deschidă oportunități globale grandioase pentru artiștii, producătorii și scriitorii români. HaHaHa Production, publisher de succes și unul dintre cele mai creative și titrate labeluri independente din România, Milk&Honey, una dintre cele mai puternice firme de management muzical din lume, Oak Felder, câștigător al premiului Grammy, considerat a fi unul dintre cei mai prolifici producători muzicali ai ultimilor ani au înființat împreună ROMDROPS, care activează pe piața muzicală din întreaga lume, colaborează cu TOP 40 cei mai cunoscuți artiști ai lumii, lucrează pentru proiecte din topurile americane, britanice și din toate țările care contează și care generează hituri.