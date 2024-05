Social Un român face senzație în industria muzicală. Piesa semnată de el, în topurile internaționale







Șerban Cazan, compozitor și producător român, cunoscut pentru colaborarea sa cu unul dintre cei mai apreciați artiști din industria muzicală mondială în ultimii ani, Rag'n Bone Man, a reușit să obțină un mare succes cu piesa sa „What do you believe in”, care s-a bucurat de o ascensiune rapidă în topurile internaționale.

De la debut, piesa a fost desemnată „melodia săptămânii” la Radio BBC 2 și „Cea mai populară piesă” la Radio BBC 1, unul dintre cele mai influente posturi de radio din Marea Britanie.

Șerban Cazan, compozitorul melodiei „What do you believe in”

Single-ul marchează debutul albumului mult așteptat al artistului Rag’n Bone Man. Acesta vine în urma succesului albumului anterior, care a inclus hit-ul internațional „Human”, ce a înregistrat peste un miliard de play-uri pe Spotify.

Noul single a fost compus de Șerban Cazan în colaborare cu Oak Felder, Sebastian Kole și Rory Graham (Rag’nBone Man), într-o sesiune de înregistrare la studiourile ROMDROPS din Londra, divizia internațională a HaHaHa Production.

Compozitorul român afirmă că în primii ani de muzică își imagina doar cum este să te întâlnești și să lucrezi cu cele mai importante nume din industrie la nivel internațional, însă astăzi se simte norocos și onorat că trăiește aceste emoții în realitate.

„Întâlnirea cu Rag’n Bone Man și munca pentru noul său album punctează cea mai mare reușită a mea din cariera de până acum. Să fac echipă cu Sebastian Kole și Oak Felder pentru piesa care dă titlul albumului „What do you believe in” a dus totul la un alt nivel.

18 ani de muncă, multă perseverență și un strop de noroc m-au adus aici unde, prin ROMDROPS, am șansa nu doar de a cunoaște oameni impresionanți, ci de a fi constant inspirat de ei, de munca lor, de talentul lor”, a mai menționat Șerban Cazan.

Compozitorul pregătește alte piese în colaborare cu artiști internaționali

Șerban Cazan a colaborat pentru producția pieselor „Praising you”, interpretată de Rita Ora și Fatboy Slim, și „Can’t forget you”, lansată de James Carter, Ofenback și James Blunt, iar acum pregătește noi surprize.

Va compune piese pentru Rita Ora, Tom Walker, Claudia Valentina, Morgan și Jojo.

În plus, în această vară, Șerban Cazan organizează și sesiuni de creație muzicală cu Tom Grennan și Lily Allen, potrivit Capital.