Riscurile ascunse ale închirierilor de cabane și ale pachetelor turistice de Anul Nou

În fiecare iarnă, perioada Anului Nou aduce o cerere ridicată pentru cabane, pensiuni și pachete turistice, iar lipsa timpului îi determină pe mulți consumatori să facă rezervări în grabă. În același ritm cresc și riscurile: oferte inexistente, condiții contractuale neclare, avansuri pierdute, anulări costisitoare sau fraude online care exploatează graba și entuziasmul de sărbători.

Una dintre cele mai frecvente probleme în sezonul de iarnă rămâne rezervarea pe baza unor anunțuri înșelătoare: fotografii care nu corespund, adrese vagi, „proprietari” care cer avans și apoi nu mai răspund sau dublează rezervarea.

În aceste situații, pierderile apar, de regulă, ca urmare a verificărilor insuficiente și a plăților făcute prin metode care nu permit urmărirea tranzacțiilor. Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că ofertele „prea bune” sau apărute brusc pot ascunde tentative de fraudă, mai ales în perioadele cu rezervări intense, potrivit DNSC.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă prudență la rezervări online: verificarea identității vânzătorului, utilizarea unor metode de plată sigure, atenție la pagini sau conturi care imită branduri cunoscute și evitarea transmiterii de date sensibile în conversații informale.

DNSC insistă pe măsuri precum autentificarea în doi pași și verificarea atentă a linkurilor, tocmai fiindcă infractorii profită de graba din perioada sărbătorilor.

Un risc separat apare la „negocieri” mutate pe mesagerie, după o discuție inițiată pe o platformă: cereri de plată integrală în avans, transferuri către persoane fizice, justificări de tip „ultimele locuri” sau solicitări de copie după acte. În practică, cu cât tranzacția se îndepărtează de platforma inițială, cu atât scade capacitatea de a demonstra ce s-a convenit.

Pentru cazare, diferența dintre o vacanță reușită și una cu probleme stă adesea în detalii aparent banale: ce include tariful, câți oaspeți sunt acceptați, costuri pentru lemne, utilități, garanții, reguli privind animalele de companie, ore de check-in, precum și politica de anulare.

Ghidul de bune practici pentru servicii de cazare, actualizat în martie 2024, subliniază importanța informării corecte a consumatorilor și a comunicării transparente a condițiilor, înainte de rezervare.

În paralel, ECC România atrage atenția că, la rezervări online, condițiile de anulare pot varia semnificativ, iar opțiunea cea mai ieftină nu este automat cea mai flexibilă.

În sezonul Anului Nou, agențiile și platformele promovează frecvent pachete care combină transport, cazare și servicii suplimentare. Pentru consumatori, esențial este să știe dacă achiziția se încadrează la „pachet” sau la „servicii de călătorie asociate”, fiindcă regimul de protecție diferă. În România, cadrul este stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2018, care transpune regulile europene privind pachetele de servicii de călătorie.

Regulile europene prevăd obligații pentru organizator, inclusiv informare precontractuală, răspundere pentru executarea serviciilor incluse și protecție în caz de insolvență, în limitele stabilite de legislația aplicabilă.

ECC România explică, totodată, principalele situații în care consumatorii pot solicita remedii, inclusiv despăgubiri, în funcție de condițiile contractuale și de circumstanțe.

Înainte de a plăti un avans pentru o cabană sau un pachet de Anul Nou, consumatorii pot reduce riscurile dacă bifează câteva verificări simple: