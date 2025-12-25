Social

Risc de incendii în locuințe, de Sărbători. Recomandările IGSU

Risc de incendii în locuințe, de Sărbători. Recomandările IGSU
Autoritățile au anunțat măsuri speciale de siguranță pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Mii de pompieri vor fi la datorie zilnic pentru a preveni incendii și accidente specifice sezonului rece. IGSU le recomandă cetățenilor să acorde multă atenție măsurilor de siguranță, mai ales în locuințe.

Mii de pompieri și sute de autospeciale pregătite pentru intervențiile de sărbători

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, pe durata sărbătorilor, peste 4.700 de pompieri vor fi la datorie zilnic în întreaga țară. Aceștia vor interveni pentru gestionarea situațiilor de urgență atât în mediul urban, cât și în cel rural.

„Pentru intervenția rapidă în situații de urgență, salvatorii au la dispoziție aproape 4.000 de mijloace tehnice, printre care se regăsesc peste 930 de autospeciale de stingere, 114 echipaje de descarcerare și mai bine de 460 de echipaje SMURD”, a transmis IGSU.

Salvatorii vor avea la dispoziție aproximativ 4.000 de mijloace tehnice, inclusiv peste 930 de autospeciale de stingere, 114 echipaje de descarcerare și mai mult de 460 de echipaje SMURD. Resursele includ ambulanțe de prim ajutor, unități mobile de terapie intensivă și autospeciale pentru transportul personalului sau al victimelor multiple.

Măsuri de siguranță pentru prevenirea incendiilor de sărbători

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage atenția asupra utilizării corecte a sobelor și a altor surse de încălzire. Cetățenii sunt sfătuiți să stingă focul înainte de culcare și să nu folosească aparate defecte sau improvizate.

Pompieri

Pompieri. Sursă foto: Facebook

Pentru bradul de Crăciun, IGSU recomandă fixarea sigură și utilizarea instalațiilor de iluminat verificate. Luminile trebuie oprite când locuința este părăsită, iar lumânările și artificiile să fie ținute la distanță de crengi și materiale inflamabile.

IGSU intensifică controalele pentru prevenirea incendiilor în sezonul rece

Inspectorii de prevenire efectuează verificări la unități turistice, spații comerciale, lăcașuri de cult și târguri tematice. În prima parte a lunii decembrie au fost controlate peste 1.500 de obiective din întreaga țară, identificând aproape 5.400 de nereguli.

Pentru deficiențele constatate, au fost aplicate amenzi de peste 6,8 milioane de lei și mai mult de 4.500 de avertismente. IGSU atrage atenția că respectarea normelor rămâne esențială, mai ales în perioada sărbătorilor, când riscul de incendii în gospodării crește.

