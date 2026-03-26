Social Breaking news

Risc de explozie pe E70, din cauza unui camion încărcat cu azotat de amoniu. E posibil un nou Mihailești

Comentează știrea
Pompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Un accident rutier în care au fost implicate două mașini de mare tonaj a avut loc joi dimineața, pe drumul european E70, între Lugoj și Găvojdia. Autoritățile au fost alertate prin sistemul de urgență 112. La locul accidentului au ajuns pompierii de la Detașament Lugoj. Unul dintre șoferii implicați a primit îngrijiri medicale la fața locului și a refuzat transportul la spital.

Accident grav pe E70. Încărcătură periculoasă și risc de explozie

Situația este cu atât mai delicată cu cât unul dintre autotrenuri transporta azotat de amoniu, o substanță cu potențial periculos, folosită frecvent în agricultură, dar care poate deveni extrem de instabilă în anumite condiții. Din acest motiv, autoritățile au tratat cazul ca pe unul cu risc major.

Pentru prevenirea unor incidente grave, inclusiv a unui posibil risc de explozie, zona a fost securizată, iar participanții la trafic au fost evacuați pe o rază de aproximativ 500 de metri.

Trafic blocat

Circulația rutieră este complet blocată pe ambele sensuri de mers La fața locului au ajuns și reprezentanții Garda Națională de Mediu, care monitorizează impactul asupra mediului.

De asemenea, echipele de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara urmează să intervină pentru curățarea carosabilului după finalizarea operațiunilor de siguranță.

Autoritățile precizează că în apropierea locului accidentului nu se află locuințe.

Un alt accident a avut loc joi

Accidentul a avut loc pe DN 15D, după ce un bărbat de 38 de ani, care se deplasa dinspre Dulcești către Horia, a intrat într-o depășire într-o zonă de curbă și a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani.

În urma impactului violent, ambele vehicule au fost aruncate în afara carosabilului, iar unul dintre ele s-a izbit de un copac și a fost cuprins de flăcări.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, accidentul s-a soldat cu patru victime decedate, respectiv cei doi șoferi și alți doi pasageri, în vârstă de 27 și 39 de ani.

Alte trei persoane, un copil de 5 luni și doi adulți de 17 și 68 de ani, au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Proiecte speciale