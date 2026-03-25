Patru morți într-un accident cumplit în Piatra Neamț. Ambii șoferi implicați urmau să își serbeze zilele de naștere

Patru morți într-un accident cumplit în Piatra Neamț. Ambii șoferi implicați urmau să își serbeze zilele de nașteresursa foto, EVZ
Un grav accident rutier produs pe DN15D, în zona localității Dulcești, s-a soldat cu mai multe victime, iar o coincidență tragică a fost confirmată de autorități: ambii șoferi implicați urmau să își sărbătorească zilele de naștere în zile consecutive, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Accident devastator în Neamț

Șoferul care nu a provocat accidentul era un tânăr de 20 de ani din Văleni și își aniversa ziua chiar în ziua producerii tragediei. Celălalt conducător auto, în vârstă de 38 de ani din Trifești, care ar fi fost responsabil de producerea impactului, urma să împlinească 39 de ani a doua zi.

Coliziunea a implicat două autoturisme în care se aflau șapte persoane. Impactul a fost extrem de violent: unul dintre vehicule a fost cuprins de flăcări, iar celălalt s-a răsturnat în afara carosabilului. Mai multe persoane au rămas blocate în interior, fiind nevoie de intervenția echipajelor de salvare.

Reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț au precizat că șase persoane au fost încarcerate în urma accidentului. Echipele de intervenție au reușit să extragă o femeie aflată în stare de semiconștiență și un sugar, scos dintr-unul dintre vehiculele afectate de incendiu.

Liderul politic român care își plimba nevasta goală în public. Nebunia și cruzimea lui Nicolae Mavrogheni
Cu ce l-a amenințat Sorin Grindeanu pe Ilie Bolojan: Să știți că n-a fost simplu

Patru persoane au murit, iar alte trei sunt rănite

Polițiștii au anunțat că ambii șoferi și alte două femei aflate în autoturisme au decedat. Alte trei persoane – un copil mic, o adolescentă de 17 ani și o femeie de 68 de ani – au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

În urma evenimentului, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție în jurul orei 19:30, măsură care a fost ridicată la scurt timp, după aproximativ 35 de minute, odată ce situația a fost stabilizată.

A fost deschis un dosar penal

Polițiștii rutieri au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului, fiind vizate infracțiuni de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României
Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură

