Patru morți într-un accident cumplit în Piatra Neamț. Ambii șoferi implicați urmau să își serbeze zilele de naștere

Un grav accident rutier produs pe DN15D, în zona localității Dulcești, s-a soldat cu mai multe victime, iar o coincidență tragică a fost confirmată de autorități: ambii șoferi implicați urmau să își sărbătorească zilele de naștere în zile consecutive, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Șoferul care nu a provocat accidentul era un tânăr de 20 de ani din Văleni și își aniversa ziua chiar în ziua producerii tragediei. Celălalt conducător auto, în vârstă de 38 de ani din Trifești, care ar fi fost responsabil de producerea impactului, urma să împlinească 39 de ani a doua zi.

Coliziunea a implicat două autoturisme în care se aflau șapte persoane. Impactul a fost extrem de violent: unul dintre vehicule a fost cuprins de flăcări, iar celălalt s-a răsturnat în afara carosabilului. Mai multe persoane au rămas blocate în interior, fiind nevoie de intervenția echipajelor de salvare.

Reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț au precizat că șase persoane au fost încarcerate în urma accidentului. Echipele de intervenție au reușit să extragă o femeie aflată în stare de semiconștiență și un sugar, scos dintr-unul dintre vehiculele afectate de incendiu.

Polițiștii au anunțat că ambii șoferi și alte două femei aflate în autoturisme au decedat. Alte trei persoane – un copil mic, o adolescentă de 17 ani și o femeie de 68 de ani – au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

În urma evenimentului, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție în jurul orei 19:30, măsură care a fost ridicată la scurt timp, după aproximativ 35 de minute, odată ce situația a fost stabilizată.

Polițiștii rutieri au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului, fiind vizate infracțiuni de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.