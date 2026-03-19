Trei persoane, bătute de un grup de tineri din Teleorman. Una dintre victime, în comă

Trei persoane au fost rănite după ce au fost lovite intenționat de un autoturism și apoi agresate fizic de un grup de tineri, în comuna Gratia, județul Teleorman, a anunțat Poliția Română. În urma incidentului, un bărbat de 43 de ani se află în comă, în stare critică, iar fratele și cumnata acestuia au suferit răni mai ușoare.

Ancheta arată că totul s-a petrecut în seara de 18 martie, pe o stradă îngustă din localitate. Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere reiese că unul dintre pasagerii mașinii a coborât, după care șoferul, în vârstă de 20 de ani, a întors autoturismul, a accelerat puternic și a intrat direct în cele trei persoane aflate pe carosabil.

După impact, situația a escaladat. Mai mulți tineri ar fi coborât din mașină și ar fi continuat agresiunea asupra victimelor, după care au părăsit zona. Un alt minor ar fi coborât din autoturism înainte de producerea atacului, refuzând să participe la violențe.

Procurorii au stabilit că acțiunea nu a fost un accident, ci un atac intenționat. „S-a întors, a accelerat pe o distanță foarte scurtă și a lovit direct victimele. Din datele actuale, fapta este clar deliberată”, au transmis reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman.

Victimele nu aveau nicio legătură cu agresorii. Potrivit declarațiilor unuia dintre răniți, aceștia se întorceau acasă după ce au fost în vizită la prieteni în momentul în care au fost loviți.

Bărbatul de 43 de ani a fost transportat în stare gravă la Spitalul Universitar din București, unde se află internat la Terapie Intensivă, medicii fiind rezervați în privința șanselor de supraviețuire. Șoferul a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, iar minorii implicați sunt cercetați pentru loviri și alte violențe. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a rolului fiecărei persoane în acest caz.