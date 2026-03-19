Cât timp poate rămâne o mașină nefolosită fără să apară probleme

Cât timp poate rămâne o mașină nefolosită fără să apară problemeMașină. Sursa foto: Freepik
Perioadele în care un autoturism rămâne parcat fără să fie folosit pot apărea din diferite motive. Deși multe vehicule moderne pot sta o perioadă fără a fi conduse, specialiștii din domeniul auto arată că repausul prelungit poate afecta mai multe componente.

Intervalul considerat sigur pentru majoritatea mașinilor

În mod obișnuit, o mașină poate rămâne parcată aproximativ două săptămâni fără riscuri semnificative pentru baterie, anvelope sau lichidele din sistemele interne. După această perioadă, specialiștii recomandă pornirea și conducerea vehiculului pentru o scurtă deplasare.

Potrivit RAC, dacă un autoturism rămâne neutilizat până la două săptămâni, probabilitatea apariției unor probleme tehnice este redusă. După acest interval, însă, bateria poate începe să se descarce, iar anvelopele pot pierde presiune.

În același timp, autozone.com recomandă conducerea mașinii cel puțin o dată la două săptămâni, timp de 15-30 de minute. O deplasare scurtă permite reîncărcarea bateriei și circulația lichidelor în motor și în sisteme.

Restanțele la întreținere nu se penalizează imediat. Care este perioada de grație pentru români
Războiul din Iran a intrat în faza de lovituri asupra instalațiilor de gaze naturale. Trump amenință cu distrugerea South Pars dacă Teheranul mai atacă țările din Golf. Live text
Bateria este prima componentă afectată

Bateria este elementul care reacționează cel mai rapid atunci când mașina rămâne parcată mult timp. Chiar și atunci când motorul este oprit, anumite sisteme electrice continuă să consume energie, cum ar fi alarma, ceasul sau calculatorul de bord.

În cazul unei baterii obișnuite, încărcarea poate scădea semnificativ după două până la patru săptămâni fără pornirea motorului. Temperaturile scăzute sau bateriile mai vechi pot accelera descărcarea.

Dacă mașina rămâne neutilizată o perioadă mai lungă, bateria poate ajunge complet descărcată, iar pornirea motorului va necesita fie un redresor, fie înlocuirea acesteia.

Anvelopele și frânele pot avea de suferit

Staționarea îndelungată poate afecta și anvelopele. Greutatea mașinii apasă permanent pe aceeași zonă a roților, iar acest lucru poate duce la deformarea lor. În unele situații apare fenomenul de „flat spot”, adică o porțiune a anvelopei devine ușor aplatizată, ceea ce provoacă vibrații la rulare.

Discurile de frână pot dezvolta, de asemenea, un strat de rugină dacă mașina rămâne mult timp în același loc, mai ales în condiții de umiditate ridicată. Când vehiculul este pus din nou în mișcare, aceste depuneri pot produce zgomote sau o funcționare mai puțin uniformă a frânelor.

Combustibilul și lichidele își pot pierde proprietățile

În afară de baterie și anvelope, și combustibilul din rezervor se degradează în timp. Specialiștii arată că benzina poate începe să își piardă proprietățile după aproximativ o lună, iar depunerile formate pot afecta sistemul de alimentare al motorului.

Pe lângă combustibil, și alte lichide pot suferi modificări. Uleiul de motor, lichidul de răcire sau lichidul de frână își pot reduce eficiența atunci când nu circulă în sistem, ceea ce poate favoriza acumularea de reziduuri sau coroziunea componentelor interne.

Când apar problemele serioase

Dacă un autoturism rămâne parcat mai mult de o lună fără nicio utilizare, riscul apariției unor defecțiuni crește. Bateria se poate descărca complet, anvelopele se pot deforma, iar combustibilul sau lichidele pot începe să se degradeze.

În cazul unor perioade de câteva luni, aceste efecte devin mai pronunțate și pot necesita intervenții tehnice înainte ca mașina să fie utilizată din nou.

Directorul Muzeului Satului: Înainte, cultura servea ideologiei de partid, acum nu mai servește nimănui
Motivul pentru care Trump s-a transformat din pacificator în războinic. Marile controverse ale confictului din Iran
Marea miză pe care o are lumea occidentală în războiul din Iran. Ce ar însemna înfrângerea SUA

