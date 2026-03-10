China anunță o nouă tehnologie pentru mașinile electrice. Bateria s-ar putea încărca în doar câteva minute

Producătorul chinez BYD a prezentat o tehnologie care ar putea reduce semnificativ timpul de încărcare al mașinilor electrice. Compania, considerată unul dintre liderii globali ai vehiculelor cu energie nouă, a introdus sistemul FLASH Charging, capabil să furnizeze până la 1.500 kW printr-un singur conector, împreună cu o nouă generație de baterii numită Blade Battery 2.0, scrie Reuters. Potrivit companiei, combinația dintre aceste două tehnologii ar putea aduce timpi de încărcare comparabili cu alimentarea unui automobil cu motor termic.

Datele prezentate de producător indică performanțe semnificative în ceea ce privește viteza de încărcare a bateriei. Conform informațiilor anunțate de companie, bateria ar putea ajunge de la 10% la 70% în aproximativ cinci minute. În același timp, nivelul de încărcare ar putea crește de la 10% la 97% în aproximativ nouă minute.

În condiții de temperaturi foarte scăzute, de până la minus 30 de grade Celsius, încărcarea de la 20% la 97% ar putea dura aproximativ 12 minute. Compania susține că, datorită unei creșteri a densității energetice cu aproximativ 5%, noile baterii ar putea permite autonomii de peste 1.000 de kilometri conform standardului chinez CLTC.

Wang Chuanfu, reprezentant al companiei, a afirmat că dezvoltarea acestei tehnologii are rolul de a elimina temerile legate de autonomie și de durata încărcării.

„Industria trebuie să rezolve problema vitezei de încărcare și a performanței scăzute la temperaturi scăzute dacă vrem ca mobilitatea electrică să devină alegerea majorității șoferilor”.

Un element central al acestui progres tehnologic este bateria Blade Battery 2.0, dezvoltată după aproximativ șase ani de cercetare. În mod obișnuit, bateriile pentru vehicule electrice oferă fie densitate energetică ridicată, fie încărcare rapidă, iar combinarea celor două caracteristici este dificilă. Compania susține că noua generație de baterii reușește să depășească această limitare.

Tehnologia se bazează pe un sistem de transport ionic numit FlashPass, construit pe trei componente principale: un catod optimizat pentru eliberarea rapidă a ionilor, un electrolit dezvoltat cu ajutorul inteligenței artificiale pentru o conductivitate mai bună și un anod conceput pentru inserția tridimensională rapidă a ionilor de litiu. Prin aceste modificări, compania afirmă că a reușit să reducă rezistența internă a bateriei și căldura generată în timpul procesului de încărcare.

Potrivit producătorului, performanțele ridicate ale bateriei nu ar afecta nivelul de siguranță. Compania afirmă că noua baterie a trecut prin teste extreme, inclusiv testul de penetrare cu cui în timpul încărcării rapide și scenarii care presupun scurtcircuitarea simultană a mai multor celule la temperaturi foarte ridicate.

În aceste condiții, bateria nu ar fi prezentat incendii sau explozii. De asemenea, compania susține că degradarea capacității a fost redusă cu aproximativ 2,5% față de generația anterioară.

Pentru a valorifica această tehnologie, BYD a dezvoltat și stațiile FLASH Charging, capabile să livreze până la 1.500 kW.

Stațiile au un design în formă de T, conceput pentru a menține cablul suspendat și pentru a evita murdărirea sau deteriorarea conectorului. Sistemul include și o baterie de stocare a energiei care se încarcă mai lent din rețeaua electrică și apoi furnizează energie rapid către vehicule, reducând presiunea asupra infrastructurii electrice.

Până în martie 2026, compania instalase deja 4.239 de astfel de stații în China, iar obiectivul este atingerea unui număr de 20.000 până la sfârșitul anului.

Noua tehnologie FLASH Charging și bateria Blade Battery 2.0 urmează să fie introduse în Europa pe modelul Denza Z9GT, un grand tourer de tip shooting-brake din gama premium a BYD.

Compania intenționează să extindă infrastructura FLASH la nivel global, iar detaliile privind lansarea internațională a rețelei urmează să fie anunțate ulterior.

Dacă performanțele prezentate se vor confirma în utilizarea reală, încărcarea unei mașini electrice ar putea deveni aproape la fel de rapidă ca alimentarea cu combustibil la pompă, ceea ce ar putea reprezenta un pas important pentru extinderea mobilității electrice.