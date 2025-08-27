International Rheinmetall va investi în două fabrici de armament din Bulgaria







Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători europeni din industria de apărare, va investi peste 1 miliard de euro în două acorduri de tip joint venture pentru a produce praf de pușcă și proiectile de artilerie de 155 mm în Bulgaria, potrivit comunicatului companiei.

Rheinmetall, una dintre cele mai mari companii din industria de apărare și unul dintre cei mai mari beneficiari ai eforturilor Europei de a-și moderniza capacităţile de apărare, a urmărit să încheie parteneriate de tip joint venture în mai multe țări pentru a-și consolida capacitatea de producție, potrivit Reuters.

Fostul premier Boiko Borissov, liderul partidului GERB aflat la guvernare în Bulgaria, a anunțat luni, într-o postare pe Facebook, că s-a întâlnit la Duesseldorf cu Armin Papperger, directorul Rheinmetall, pentru a discuta despre cele două fabrici comune.

Borissov a adăugat că, în urma discuțiilor, Bulgaria și Rheinmetall pregătesc două fabrici comune: una pentru producția de praf de pușcă și încărcături, iar cealaltă pentru fabricarea de proiectile de 155 mm cu rază lungă de acțiune, conform standardelor NATO.

Acordurile urmează să fie încheiate în următoarele trei săptămâni.

Rheinmetall investește în mai multe țări europene pentru a dezvolta noi capacități de producție și colaborează cu alte companii din domeniul apărării, precum Leonardo din Italia și Lockheed Martin din Statele Unite, pentru a răspunde cererii de pe piețele sale principale, Germania și Ucraina.

„Suntem încântaţi de încrederea pe care Bulgaria ne-a acordat-o şi vom fi un partener de încredere şi eficient pentru această ţară. Vom furniza mai multe detalii după semnarea contractelor”, se arată în comunicatul companiei.

Rheinmetall a preluat anul trecut pachetul majoritar de acțiuni la Automecanica Mediaș, iar luna trecută a anunțat că va produce aici transportoare blindate Lynx.