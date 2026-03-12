Economie

Revolut a trecut la nivelul următor: licență completă, după ani de așteptare. Ce s-a decis în Marea Britanie

Revolut a trecut la nivelul următor: licență completă, după ani de așteptare. Ce s-a decis în Marea Britanie Sursa foto: dreamstime.com
Revolut, compania fintech britanică, a primit oficial o licență bancară completă înMarea Britanie, după mai mulți ani de evaluări și aprobări parțiale, deschizându-i calea spre lansarea unor noi servicii financiare pe piața locală, inclusiv credite și conturi bancare complete, potrivit Techbuzz.

Revolut a primit licență completă în Marea Britanie

Startupul, evaluat la 75 de miliarde de dolari în 2025, este unul dintre cele mai valoroase businessuri private din sectorul tehnologic european. Obținerea licenței permite Revolut să funcționeze ca bancă autentică, oferind servicii atât clienților persoane fizice, cât și companiilor, fără restricțiile impuse anterior de autoritățile britanice.

Revolut

Revolut/ Sursa foto AI

„Lansarea băncii noastre din Marea Britanie a fost o prioritate strategică pe termen lung pentru Revolut și marchează un moment important în evoluția companiei”, a declarat Nik Storonsky, cofondator și CEO al Revolut.

Acesta a spus că Marea Britanie reprezintă piața natală a companiei și un pilon central al strategiei sale de expansiune, iar licența bancară completă este esențială pentru ambiția Revolut de a construi „prima bancă globală cu adevărat”.

Aștepta din 2021

Procesul de obținere a licenței a început în 2021, iar în iulie 2024 Revolut primise o autorizare parțială de la Autoritatea de Reglementare Prudențială (PRA) din Regatul Unit.

În acea perioadă, compania putea gestiona doar depozite de până la 50.000 de lire sterline pentru clienți, o limită foarte mică comparativ cu depozitele bancare tradiționale de sute de miliarde de lire administrate de giganți precum Barclays sau HSBC.

Un moment crucial pentru Revolut

Trecerea de la licența cu restricții la statutul de bancă complet licențiată este considerată un moment crucial în planurile Revolut de consolidare pe piața britanică și de dezvoltare a portofoliului său de produse financiare. Această decizie le oferă posibilitatea de a concura direct cu băncile tradiționale și de a extinde serviciile către credite, economii și alte produse bancare sofisticate.

Pe lângă extinderea în Regatul Unit, Revolut și-a depus recent cererea pentru obținerea unei licențe bancare în Statele Unite, marcând un pas important în strategia sa de creștere globală. Compania și-a propus să intre pe 30 de piețe noi până în 2030 și în prezent gestionează conturi pentru aproximativ 70 de milioane de clienți la nivel global, consolidându-și poziția de lider în domeniul fintech-ului internațional.

