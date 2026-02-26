Risc mare de fraude online pe aplicațiile de mesagerie. Revolut anunță creștere cu 233%

Un nou raport publicat de Revolut arată o intensificare alarmantă a fraudelor online, cu o creștere spectaculoasă a cazurilor provenite din aplicațiile de mesagerie. Potrivit documentului, numărul fraudelor de tip APP (plăți push autorizate) distribuite prin Telegram a crescut cu 233% la nivel global față de 2024.

Concluziile raportului indică o schimbare clară de tendință: fraudele se mută dinspre rețelele sociale tradiționale către platformele de mesagerie criptată. Telegram reprezintă în prezent 21% din totalul escrocheriilor raportate, iar 58% dintre înșelătoriile legate de locuri de muncă la nivel global își au originea aici. Creșterea accelerată este pusă pe seama modului în care escrocii pot distribui rapid scenarii frauduloase într-un mediu perceput ca fiind sigur.

În același timp, platformele Meta continuă să genereze cel mai mare volum de fraude raportate, cumulând 44% din totalul cazurilor la nivel global în 2025, marcând a patra perioadă consecutivă în care domină acest clasament. TikTokrămâne la un nivel mai redus, însă procentul fraudelor asociate aplicației a crescut de șase ori față de anul anterior.

Escrocheriile legate de cumpărături rămân cele mai frecvente, în timp ce fraudele asociate ofertelor de muncă înregistrează o creștere rapidă, triplându-se de la un an la altul și ajungând la 22% din totalul cazurilor globale.

În România, datele arată că 20% dintre fraudele raportate au provenit de pe Facebook în 2025, iar toate platformele Meta la un loc reprezintă aproape jumătate din escrocheriile provenite din social media. Telegram ocupă locul al doilea, cu 19%. Cea mai răspândită amenințare pentru utilizatorii locali rămâne frauda la cumpărături, care însumează 60% din totalul cazurilor, urmată de înșelătoriile legate de locuri de muncă (15%) și investiții (7%).

Raportul citează și un studiu realizat de Juniper Research, potrivit căruia platformele de socializare ar fi generat aproximativ 4,4 miliarde de euro venituri din reclame frauduloase care au vizat utilizatori europeni doar în 2025.

Revolut salută noile reguli antifraudă ale Uniunii Europene și strategia de combatere a fraudei în domeniul plăților, transpuse în Regulamentul privind serviciile de plată (PSR), dar solicită o implicare mai activă a platformelor online în schemele de partajare a datelor și aplicarea unor măsuri coercitive acolo unde este necesar.

„Creșterea rapidă a escrocheriilor provenite de pe Telegram arată cât de repede se adaptează tacticile de criminalitate financiară. Revolut procesează miliarde de date pentru a fi în avangarda luptei împotriva fraudelor, dar ecosistemul digital este la fel de puternic precum cea mai slabă verigă a sa. Avem nevoie ca platformele de socializare și de mesagerie să își intensifice activitatea. Protejarea utilizatorilor trebuie să fie o prioritate comună în întreaga industrie, inclusiv pentru platformele unde se nasc aceste fraude”, a declarat Woody Malouf, directorul Departamentului de prevenire a fraudelor financiare de la Revolut.

Compania precizează că aproape o treime din angajații săi lucrează în prevenirea criminalității financiare și că, în ultimele șase luni, au fost lansate patru inițiative suplimentare de protecție, inclusiv un chatbot bazat pe inteligență artificială pentru avertismente personalizate, opțiunea „Modul Stradă” pentru setarea locațiilor de încredere, un sistem de identificare a apelurilor frauduloase în aplicație și organizarea primului Summit Revolut FinCrime, dedicat colaborării internaționale împotriva criminalității financiare.