Fondatorul Telegram, vizat de o anchetă cu mari implicații în Rusia

Pavel Durov, fondatorul Telegram, are probleme în Rusia, pentru că este anchetat într-un dosar cu latură penală, ce vizează facilitarea unor activități teroriste, conform Rossiyskaya Gazeta, ziar aservit puterii de la Kremlin. În materialul publicat, sunt citați oficiali din Serviciul Federal de Securitate (FSB).

Durov nu a putut fi contactat pentru a comenta informațiile. Dar, în ultimele zile Telegram a negat o serie de acuzații ale Rusiei potrivit cărora aplicația ar fi un refugiu pentru activități criminale și ar fi compromisă atât de serviciile de informații occidentale, cât și de cele ucrainene, notează agenția Reuters.

Activitățile lui Pavel Durov, sunt investigate într-un dosar penal care are la bază o infracțiune ce este prevăzută la articolul 205.1 alineatul 1.1 (asistență la activități teroriste) din Codul penal al Rusiei”.

Autoritatea de reglementare a comunicațiilor din Rusia a introdus restricții asupra Telegram, un canal de comunicare ce este extrem de popular în țara respectivă, atât în zonele discuțiilor publice și cât și în cele private. Acuzațiile îndreptate către compania lui Durov sunt legate de ștergerea conținutului extremist.

Oficialii de la Kremlin s-au preocupat în ultima perioadă de strategia dezvoltării unei rețele sociale, MAX, care să fie aservită în totalitate scopurilor președintelui Vladimir Putin. Și încerarcă să mute tot mai mulți utilizatori de pe Telegram pe MAX.

Altfel, miliardarul Pavel Durov, în vârstă de 41 de ani, declara anul trecut că ar avea peste o sută de copii concepuți prin această inseminare artificială, pe care nu i-a întâlnit niciodată. De asemenea, el are cinci copii din relațiile anterioare. Durov a susținut că toți copiii săi vor primi o parte din averea sa peste 30 de ani.

Fondatorul Telegram a anunțat, de asemenea, că va face public ADN-ul său, astfel încât toți copiii săi să se poată identifica între ei.