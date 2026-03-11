Banca Angliei pregătește bancnote noi. Portretele personalităților istorice ar putea dispărea

Banca Angliei pregătește modificări importante în ceea ce privește designul bancnotelor britanice. În noua serie aflată în pregătire, portretele unor figuri istorice cunoscute ar putea fi înlocuite cu imagini inspirate din natură, în special din fauna și flora Regatului Unit, potrivit informațiilor publicate de Sky News.

Singurul element care va rămâne neschimbat pe viitoarele bancnote este portretul regelui Charles III, care va continua să apară pe noile emisiuni monetare, potrivit informațiilor anunțate de Bank of England.

Noua serie de bancnote ar urma să scoată în evidență elemente din natură, precum animale sălbatice, plante sau peisaje reprezentative pentru Regatul Unit. Potrivit băncii centrale, schimbarea reprezintă o oportunitate de a evidenția biodiversitatea țării.

Instituția a arătat că noua direcție ar putea pune în valoare „fauna sălbatică bogată și variată a Regatului Unit”.

Această decizie ar marca o schimbare importantă față de tradiția ultimilor aproximativ 50 de ani, perioadă în care bancnotele britanice au inclus imagini ale unor personalități istorice importante. De-a lungul timpului, pe bancnotele emise de banca centrală au apărut figuri precum Alan Turing sau Jane Austen.

Schimbarea vine după o consultare publică realizată vara trecută, în cadrul căreia cetățenii au fost invitați să își exprime opinia cu privire la tema viitoarelor bancnote.

Potrivit rezultatelor, imaginile inspirate din fauna sălbatică au fost cea mai populară opțiune, fiind menționate în aproximativ 60% dintre cele aproape 44.000 de răspunsuri primite.

Pe locul al doilea s-au situat arhitectura și monumentele istorice, cu 56% dintre voturi, iar tema personalităților istorice a ocupat locul al treilea, fiind susținută de 38% dintre respondenți.

În perioada următoare, Bank of England intenționează să organizeze o nouă consultare publică pentru a stabili ce specii de animale sau ce elemente naturale ar putea fi incluse pe viitoarele bancnote. Instituția a transmis că noile bancnote vor integra tehnologii moderne de securitate menite să reducă riscul de falsificare și să facă elementele de siguranță mai ușor de verificat.

Designul ar urma să includă exclusiv specii native din Regatul Unit, precum animale sălbatice, plante sau peisaje naturale. Animalele de companie nu vor face parte din conceptul vizual al noii serii. În același timp, reprezentarea celor patru națiuni care formează Regatul Unit – England, Scotland, Wales și Northern Ireland – va avea un rol important în noul design.

Victoria Cleland, casierul-șef al Bank of England, a explicat că introducerea unei noi serii de bancnote are în primul rând rolul de a îmbunătăți nivelul de securitate al acestora.

„Motivul principal pentru introducerea unei noi serii de bancnote este întotdeauna creșterea rezistenței la falsificare, dar aceasta oferă și ocazia de a celebra diferite aspecte ale Regatului Unit. Natura este o alegere excelentă din perspectiva autentificării bancnotelor și ne permite să prezentăm fauna sălbatică bogată și variată a țării”, a declarat ea.

Primele bancnote britanice care au inclus portretul unui monarh au apărut în anul 1960, când imaginea reginei Elizabeth II a fost tipărită pentru prima dată. Aproximativ un deceniu mai târziu, William Shakespeare devenea prima personalitate istorică reprezentată pe o bancnotă emisă de banca centrală.

Noua serie de bancnote ar urma să fie introdusă în circulație peste câțiva ani.