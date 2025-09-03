Social Confuzia garanțiilor, lămurită de RetuRO. Ce trebuie să facă românii pentru a-și recupera banii







RetuRO avertizează consumatorii că nu trebuie să verifice contractele producătorilor de băuturi pentru a-şi putea recupera garanţia pentru „Ambalaj cu garanţie de pe recipientele pe care vor să le returneze”.

Potrivit comunicatului emis de către RetuRO, consumatorii care doresc să recupereze garanția pentru ambalajele returnabile trebuie doar să se asigure că produsul este marcat cu simbolul specific al sistemului de garanție-returnare. În afara acestei verificări, nu sunt necesare alte demersuri din partea acestora, precum analizarea contractelor producătorilor sau alte informații tehnice.

„În afară de a verifica existenţa simbolului de „Ambalaj cu garanţie”, pentru a putea returna ambalajul şi a primi înapoi garanţia, consumatorii nu trebuie să facă demersuri suplimentare, cum ar fi să verifice contractele producătorilor sau alte detalii tehnice”, a transmis RetuRO.

Sistemul de Garanție-Returnare a fost proiectat cu scopul de a oferi cetățenilor un mecanism accesibil și clar pentru returnarea ambalajelor de băuturi. Potrivit companiei RetuRO, în acest sistem sunt incluse ambalajele nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 și 3 litri, utilizate pentru produse precum apa, băuturile răcoritoare, berea, vinurile sau băuturile spirtoase.

„Sistemul de Garanţie-Returnare a fost conceput astfel încât să fie simplu şi transparent pentru români. În Sistemul de Garanţie-Returnare intră ambalajele pentru băuturi precum apă, băuturi răcoritoare, bere, vinuri sau spirtoase, ambalate în recipiente primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 litri şi 3 litri”, a mai subliniat RetuRO.

Atunci când cumpără o băutură ambalată, clienții achită suplimentar o garanție de 50 de bani, sumă care poate fi recuperată ulterior prin returnarea ambalajului la un punct de colectare – fie manual, fie automat (RVM). Suma este restituită în numerar sau sub formă de voucher, utilizabil în magazinul unde se face returul. Potrivit informațiilor furnizate de RetuRO, garanția este aplicabilă exclusiv ambalajelor marcate cu simbolul „Ambalaj cu garanție”.