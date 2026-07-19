O înghețată de casă cu fulgi de ciocolată și cocos poate fi alegerea ideală în zilele caniculare. Se prepară din câteva ingrediente simple, nu conține aditivi, iar combinația dintre aroma delicată de cocos și bucățile crocante de ciocolată te cucerește de la prima lingură.

Ingrediente

400 ml smântână pentru frișcă (minimum 30% grăsime)

200 ml lapte de cocos

150 g lapte condensat îndulcit

80 g fulgi de cocos

100 g ciocolată neagră sau cu lapte, mărunțită în fulgi sau bucățele mici

1 linguriță extract de vanilie

Un praf de sare

Într-un bol încăpător, bateți smântâna pentru frișcă până capătă o consistență fermă, dar aerată. Separat, amestecați laptele de cocos, laptele condensat, extractul de vanilie și un praf de sare. Încorporați treptat compoziția lichidă în frișca bătută, folosind o spatulă și mișcări ușoare, pentru a păstra textura pufoasă.

Adăugați fulgii de cocos și fulgii de ciocolată, apoi amestecați delicat până când ingredientele sunt distribuite uniform.

Turnați compoziția într-o caserolă cu capac și nivelați suprafața. Introduceți recipientul în congelator pentru cel puțin șase ore sau, de preferat, peste noapte.

Înainte de servire, lăsați înghețata la temperatura camerei timp de 5-10 minute, pentru a se porționa mai ușor.

Pentru o aromă mai intensă, fulgii de cocos pot fi rumeniți ușor într-o tigaie uscată înainte de a fi adăugați în compoziție. De asemenea, ciocolata cu un conținut ridicat de cacao va oferi un contrast plăcut cu dulceața înghețatei.

Desertul poate fi servit simplu sau alături de fructe proaspete, sos de ciocolată ori câțiva fulgi de cocos presărați deasupra.

Pentru o variantă mai light, înghețata poate fi îndulcită cu miere, sirop de agave sau un îndulcitor natural, în locul laptelui condensat îndulcit. De asemenea, puteți opta pentru o smântână pentru frișcă cu un conținut mai redus de grăsime sau pentru iaurt grecesc, dacă doriți un desert mai puțin caloric, dar la fel de răcoritor și aromat.