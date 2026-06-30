Înghețata de casă fără zahăr poate fi pregătită din doar câteva ingrediente și este o opțiune potrivită pentru cei care vor să evite variantele din supermarketuri. Se prepară rapid, nu conține conservanți și poate fi pregătită cu fructele preferate. Iată două rețete ușor de pregătit acasă, cu ingrediente accesibile și un rezultat cremos.

Ingrediente

3 banane bine coapte, tăiate felii și congelate

250 g iaurt grecesc

1 linguriță extract de vanilie

1 linguriță suc de lămâie

Opțional: scorțișoară sau câteva nuci mărunțite pentru decor

Congelați feliile de banană timp de cel puțin patru ore sau peste noapte. Puneți bananele congelate în blender împreună cu iaurtul grecesc, vanilia și sucul de lămâie.

Mixați până obțineți o compoziție omogenă și foarte fină. Dacă este prea densă, adăugați una-două linguri de lapte.

Înghețata poate fi servită imediat, având consistența unei înghețate soft, sau poate fi transferată într-o caserolă și lăsată la congelator încă două-trei ore pentru o textură mai fermă.

Această variantă este răcoritoare, aromată și potrivită inclusiv pentru persoanele care evită produsele lactate.

Ingrediente

300 g fructe de pădure congelate

250 ml lapte de cocos gras

2 linguri iaurt natural (opțional, pentru extra-cremozitate)

1 linguriță extract de vanilie

Îndulcitor fără zahăr, după gust (eritritol sau stevia), opțional

Puneți fructele de pădure congelate în blender și adăugați laptele de cocos, vanilia și iaurtul, dacă îl folosiți.

Mixați până când obțineți o cremă fină. Dacă preferați un gust mai dulce, adăugați puțin îndulcitor și mixați din nou.

Turnați compoziția într-o caserolă și introduceți-o la congelator pentru aproximativ trei ore. Pentru o textură uniformă, amestecați compoziția o dată la 45-60 de minute în primele două ore.

Folosiți fructe foarte bine coapte pentru un gust mai dulce, fără adaos de zahăr.

Laptele de cocos cu un conținut ridicat de grăsime oferă o consistență mai cremoasă.

Păstrați înghețata într-un recipient cu capac pentru a evita formarea cristalelor de gheață.

Dacă este ținută mai multe ore la congelator, lăsați-o 10-15 minute la temperatura camerei înainte de servire pentru a se porționa mai ușor.