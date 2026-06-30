Cum faci înghețată de casă fără zahăr. Ai nevoie de doar câteva ingrediente
- Mădălina Sfrijan
- 30 iunie 2026, 09:10
Înghețata de casă fără zahăr poate fi pregătită din doar câteva ingrediente și este o opțiune potrivită pentru cei care vor să evite variantele din supermarketuri. Se prepară rapid, nu conține conservanți și poate fi pregătită cu fructele preferate. Iată două rețete ușor de pregătit acasă, cu ingrediente accesibile și un rezultat cremos.
Înghețată de banane și iaurt grecesc
Ingrediente
- 3 banane bine coapte, tăiate felii și congelate
- 250 g iaurt grecesc
- 1 linguriță extract de vanilie
- 1 linguriță suc de lămâie
Opțional: scorțișoară sau câteva nuci mărunțite pentru decor
Mod de preparare
Congelați feliile de banană timp de cel puțin patru ore sau peste noapte. Puneți bananele congelate în blender împreună cu iaurtul grecesc, vanilia și sucul de lămâie.
Mixați până obțineți o compoziție omogenă și foarte fină. Dacă este prea densă, adăugați una-două linguri de lapte.
Înghețata poate fi servită imediat, având consistența unei înghețate soft, sau poate fi transferată într-o caserolă și lăsată la congelator încă două-trei ore pentru o textură mai fermă.
Înghețată de fructe de pădure și lapte de cocos
Această variantă este răcoritoare, aromată și potrivită inclusiv pentru persoanele care evită produsele lactate.
Ingrediente
- 300 g fructe de pădure congelate
- 250 ml lapte de cocos gras
- 2 linguri iaurt natural (opțional, pentru extra-cremozitate)
- 1 linguriță extract de vanilie
- Îndulcitor fără zahăr, după gust (eritritol sau stevia), opțional
Mod de preparare
Puneți fructele de pădure congelate în blender și adăugați laptele de cocos, vanilia și iaurtul, dacă îl folosiți.
Mixați până când obțineți o cremă fină. Dacă preferați un gust mai dulce, adăugați puțin îndulcitor și mixați din nou.
Turnați compoziția într-o caserolă și introduceți-o la congelator pentru aproximativ trei ore. Pentru o textură uniformă, amestecați compoziția o dată la 45-60 de minute în primele două ore.
Sfaturi pentru o înghețată perfectă:
Folosiți fructe foarte bine coapte pentru un gust mai dulce, fără adaos de zahăr.
Laptele de cocos cu un conținut ridicat de grăsime oferă o consistență mai cremoasă.
Păstrați înghețata într-un recipient cu capac pentru a evita formarea cristalelor de gheață.
Dacă este ținută mai multe ore la congelator, lăsați-o 10-15 minute la temperatura camerei înainte de servire pentru a se porționa mai ușor.