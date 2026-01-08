Restructurările de bugetari, doar pe hârtie. La ASF, ANRE și ANCOM procedurile sunt încetinite de contestații

Reformele promise pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nu au dus, până acum, la reduceri semnificative de personal, așa cum își propusese premierul Ilie Bolojan. Deși organigramele au fost revizuite, numărul efectiv al angajaților care au părăsit sistemul rămâne scăzut. În unele cazuri, procedurile sunt întârziate de contestații, iar în altele, posturile eliminate nu erau ocupate.

La ANRE, schema de personal ar urma să ajungă la 289 de posturi, după desființarea a 60 de poziții. Aproximativ jumătate dintre acestea erau vacante, astfel că restructurarea afectează direct un număr mic de salariați. Instituția rămâne, însă, în fruntea clasamentului salarial dintre cele trei autorități. Președintele George Niculescu avea un venit lunar de 15.000 de euro, sumă care, după reducerea anunțată, ar urma să scadă la 10.500 de euro.

În cazul ASF, planul de reorganizare prevede eliminarea a 80 de posturi din structură. Aplicarea efectivă a deciziei este însă amânată, întrucât instituția așteaptă soluționarea contestațiilor depuse, situație care blochează plecările din sistem.

La ANCOM, restructurarea viza desființarea a 160 de posturi, dintre care 84 erau ocupate. Procesul a fost însă oprit temporar, după ce sindicatele au obținut suspendarea reorganizării în instanță, ceea ce a înghețat măsurile anunțate.

Pe lângă modificările de personal, pachetul de reformă prevede și diminuarea salariilor cu 30% la toate nivelurile de conducere și execuție din cele trei instituții, nu doar pentru șefi, ci și pentru restul angajaților, potrivit Antena 3 CNN.

USR a acuzat în luna octombrie 2025 că reformele anunțate la nivelul ANRE, ASF și ANCOM sunt mai degrabă formale și lipsite de transparență. Formațiunea susținea că, în toamna anului trecut, conducerile celor trei instituții nu au prezentat organigrame comparative și nici date clare care să demonstreze o scădere reală a salariilor sau a cheltuielilor de personal. Potrivit USR, explicațiile oferite public au fost insuficiente pentru a justifica amploarea reformelor anunțate.

Reprezentanții USR au susținut că informațiile prezentate de șefi au fost vagi și lipsite de substanță. „Conducerile au prezentat mai mult intenții și promisiuni decât cifre concrete și fapte”, arată formațiunea. Deputatul Adrian Echert a criticat dur modul în care au fost comunicate restructurările, afirmând: „Posturi «reduse» care nici nu existau, economii doar pe hârtie și măsuri care se vor aplica... la un moment dat”.

În același context, deputatul Alin Stoica a avertizat că „reorganizările pot periclita siguranța cetățenilor, dacă angajații sunt mutați pe funcții pentru care nu au pregătirea necesară”. La rândul său, Cezar Drăgoescu l-a acuzat pe Zgonea că „nu a putut explica de ce aproape toți angajații ANCOM au luat prime în 2024 și nici dacă soția sa, consilier special, va rămâne în funcție”. În concluzie, USR consideră că „reforma promisă de Guvernul Bolojan riscă să devină un exercițiu birocratic, fără rezultate reale pentru contribuabili”.