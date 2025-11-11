Restricţii pentru demnitari înainte și după angajare. Ce prevede noua lege adoptată de Senat

Senatul a aprobat luni un proiect de lege ce introduce un cadru clar al restricțiilor aplicate persoanelor care ocupă funcții sau demnități publice, atât înainte de preluarea atribuțiilor, cât și după încheierea mandatului. Proiectul vizează consolidarea integrității și transparenței în raporturile dintre instituțiile publice și mediul privat.

Inițiativa legislativă, adoptată cu 77 de voturi pentru, unul împotrivă și 36 de abțineri, modifică mai multe acte normative din domeniul integrității. În textul proiectului se explică faptul că „restricția pre-angajare” reprezintă interdicția ca persoanele numite sau alese să exercite, timp de 12 luni de la preluarea funcției, activități de supraveghere sau control și să nu participe la încheierea de contracte în numele instituției cu entități private unde au activat profesional în ultimele 12 luni. Această perioadă este denumită „perioadă de reflecție”.

Proiectul introduce și „restricția post-angajare”, care presupune că, timp de 12 luni după încetarea mandatului, persoanele vizate nu pot desfășura activități profesionale, remunerate sau nu, în cadrul unor entități private ale căror activități se suprapun cu cele exercitate anterior în instituții publice și care ar putea afecta imparțialitatea și transparența.

Măsurile se aplică membrilor Guvernului, secretarilor de stat și subsecretarilor de stat, consilierilor din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, personalului din cabinetele demnitarilor și consilierilor onorifici ai premierului sau miniștrilor. Alte categorii vizate includ:

• aleșii locali,

• persoanele cu funcții de conducere și control în sistemul public de educație și sănătate,

• membri ai consiliilor de administrație și ai conducerii unor companii și regii de interes național sau local,

• personalul instituțiilor publice care administrează sau implementează proiecte finanțate din fonduri externe sau bugetare.

De asemenea, prevederile se extind asupra persoanelor implicate în evaluarea și selecția proiectelor finanțate din fonduri europene și naționale, precum și asupra personalului implicat în procedurile de achiziții publice. Excepție fac membrii conducerii și personalul Băncii Naționale a României.

Legea nu se aplică personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională. În schimb, ea vizează și consilierii prezidențiali, consilierii de stat din cadrul Administrației Prezidențiale și persoanele care oferă consultanță și reprezentare juridică autorităților publice.

Cei vizați trebuie să depună în 15 zile o declarație pe proprie răspundere prin care confirmă că au luat act de noile restricții, iar instituțiile publice sunt obligate să verifice depunerea documentului. Toate categoriile de persoane menționate, cu excepția prim-ministrului, trebuie să se abțină de la activități de supraveghere, control sau încheierea de contracte cu angajatorul anterior.

Senatul este prima cameră care s-a pronunțat asupra proiectului, urmând ca decizia finală să aparțină Camerei Deputaților.