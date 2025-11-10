Traian Băsescu: Rechinii din industria de apărare vor bloca resursele statului

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a spus că industria de apărare din România este vulnerabilă din cauza unor grupuri de interese care încearcă să profite de procesele de înzestrare a armatei.

„A ajuns un mod de lucru în aparatul de stat în România. Mă tem că rechinii care bâzâie de multă vreme în jurul industriei de apărare și au reușit să o distrugă vor fi primii care vor încerca să captureze, pur și simplu, resursele financiare destinate României pentru înarmare.

Mă tem că se vor pierde multe contracte și mulți bani exact din cauza acestor rechini care încearcă să se interpună în procesul de dotare cu armament a României.”

Fostul președinte a subliniat că problema trebuie abordată la nivel guvernamental. „Deocamdată trebuie făcută la nivelul guvernului. În opinia mea această discuție trebuie făcută la nivelul guvernului, pentru că membrii guvernului sunt vizați de grupuri de interese, nu neapărat președinția”, a explicat Băsescu.

El a precizat că este necesar ca măsurile să fie consolidate și validate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Și într-o formă de plan de acțiune să fie dusă și validată și în CSAT. Pentru că atunci se creează baza politică pentru a crea condiții de luptă împotriva corupției cu toate mijloacele. Deci inclusiv cu SRI‑ul”, a mai spus fostul șef de stat, evidențiind rolul Serviciului Român de Informații în monitorizarea și prevenirea corupției.

Despre implicarea SRI, Băsescu a subliniat că modul de lucru trebuie îmbunătățit față de perioada mandatului său: „SRI-ul trebuie să aibă capacitatea informativă necesară și să fie implicat mai eficient în lupta anticorupție, pentru a proteja resursele alocate apărării”.

Fostul președinte a avertizat că, fără un cadru politic și instituțional solid, riscurile rămân majore. Grupurile de interese pot bloca contracte, pot submina procesele de înzestrare și pot eroda resursele statului. Băsescu insistă că doar prin combinarea presiunii politice și implicarea instituțiilor cu capacitate informativă poate fi protejată integritatea industriei de apărare.