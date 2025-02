EVZ Special Reportaj. Toate drumurile duc la supermarket! Un boicot mai mult în social media decât în realitate







Peste noapte, ziua de 10 februarie a devenit o sărbătoare națională cu influențe politice. Klaus Iohannis a anunțat că demisionează pentru ca România să nu ajungă „de râsul lumii”, se protestează în Piața Victoriei în ciuda soarelui cu dinți de astăzi și se boicotează supermarketurile, mai mult sau mai puțin.

Legat de acest eveniment din urmă, totul a început de la un apel făcut de Călin Georgescu către alegătorii săi printr-un mesaj video transmis pe social media. Conform acestuia, producătorii români nu beneficiază de o expunere avantajoasă la raft, că nu sunt promovați îndeajuns. De aceea, fostul candidat la președinție i-a îndemnat pe cetățeni să boicoteze marile lanțuri de supermarketuri din țară și să evite să facă cumpărături astăzi.

Un boicot degeaba

„Nu ascultă lumea de ce zic politicienii”, spune o angajată al unui supermarket din Sectorul 6 al Capitalei. „E o zi obișnuită de luni. Lumea a venit ca de obicei să-și ia pâine, să-și ia ce are nevoie”, adaugă casiera. Într-adevăr, la magazinul respectiv, un Mega Image de pe Bulevardul Drumul Taberei, erau foarte mulți clienți, fiecare în treaba sa, cu nevoile sale.

„Oamenii s-au obișnuit să se ducă la cumpărături undeva aproape de casă, ceea ce este și normal. Am auzit la televizor că zic unii să mute supermarketurile la marginea orașului sau ceva de genul acesta. Pune tu un pensionar pe care îl dor picioarele, se mișcă greu, să meargă atât să-și facă cumpărăturile, să care apoi de ele până acasă. Nu se poate așa ceva”, spune un client pe care l-am regăsit la un supermarket Kaufland tot din Sectorul 6 din București.

Tot aici, realitatea contrazice mesajul lui Călin Georgescu. La respectivul magazin, produsele românești sunt evidențiate de celelalte printr-o inimioară în culorile tricolorului. Iar acestea nu sunt deloc puține la raft, mai ales la raioanele de legume și fructe, pe care le-am găsit și cele mai aglomerate.

Un conflict mai mult în social media

Ca un revers al medaliei, tot în social media, „opoziția” lui Călin Georgescu a venit la rândul său cu un îndemn pentru români. „Mergeți la cumpărături luni, în orice supermarket, din orice oraș”, a scris pe pagina sa de Facebook activista civică Dana Hering. Ea îi îndemna pe urmăritorii săi să iasă la cumpărături și să aibă asupra lor orice simbol al Uniunii Europene, ceea ce nu am observat. Niciun steguleț albastru, nicio insignă, absolut nimic în acest sens.

„Pe mine nu mă interesează ce zic nici unii, nici alții și nu înțeleg de unde povestea asta”, mi-a spus un client al unui supermarket Auchan pe care l-am găsit la o lungă coadă din zona de mâncare gătită. „Lucrez de acasă și am venit în pauză să-mi iau de mâncare și altceva ce mai am nevoie. Nu mă uit neapărat la etichetă să văd dacă un produs este românesc sau nu, mă uit mai mult la preț sincer să fiu. Dar am văzut, și nu numai aici, că există multe astfel de produse și mai mereu este însemnat undeva că brânza respectivă, merele, roșiile, de exemplu, sunt din România”, adaugă clientul.

În acest fel, se demonstrează încă o dată că în teorie este ușor și că practica ne omoară. Românii sunt obișnuiți cu supermarketurile, le-a intrat în rutină să-și facă cumpărăturile în astfel de mari magazine care sunt în apropiere și unde găsesc mai tot ce își doresc. Un mesaj transmis de politicieni pe social media nu le va schimba acestora traseul, căci, fie că vrem sau nu, toate drumurile duc la supermarket.