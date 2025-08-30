International Repausul echipajului de cabină. Spațiile secrete pentru odihnă pe cursele lungi







Echipajul de cabină și piloții beneficiază de spații special amenajate pentru odihnă în timpul zborurilor lung-curier, asigurând performanță și siguranță optimă pe durata călătoriei, potrivit Aviation A2Z.

Aceste compartimente nu sunt vizibile pasagerilor și permit personalului să respecte perioadele de repaus stabilite prin regulamentul companiei aeriene.

Pentru a menține standardele de siguranță și calitatea serviciului, companiile aeriene implementează un sistem strict de rotație pentru echipajul de cabină.

Fiecare membru primește perioade de odihnă variind între 60 de minute și câteva ore, în funcție de durata zborului, iar pentru cursele ce depășesc 14 ore, timpul minim de repaus este de trei ore.

Această organizare permite personalului să își recapete energia, în timp ce ceilalți membri asigură continuitatea serviciului în cabină.

Managementul companiilor aeriene atribuie aceste intervale strategic, menținând un număr optim de membri activi pe tot parcursul zborului.

În plus, pentru cursele ultra-lungi, operatorii adaugă personal suplimentar, atât pentru cabină, cât și pentru cockpit, astfel încât rotația să nu afecteze siguranța sau confortul pasagerilor.

Compartimentele de odihnă sunt amplasate de regulă în zone ascunse, fie deasupra, fie sub cabina principală, și includ paturi cu saltele, perne și cuverturi.

Unele modele, precum Boeing 777-300ER, dispun de opt paturi separate pe două rânduri, cu perdele pentru intimitate și culoar îngust pentru circulația personalului.

Airbus A350-1000 utilizează paturi alăturate, optimizând spațiul disponibil, iar Airbus A380 are paturi suprapuse în compartimentele de sub scaunele pasagerilor.

Pilotii beneficiază de spații dedicate, de obicei situate în spatele cockpitului, pentru a permite acces rapid în situații de urgență.

Boeing 787 Dreamliner, de exemplu, are două paturi pentru piloți cu pereți despărțitori, iar în Boeing 747, compartimentele pentru piloți și echipajul de cabină sunt separate clar, optimizând distribuția greutății aeronavei și eficiența operațională.

Implementarea acestor compartimente de odihnă are efecte semnificative asupra siguranței zborurilor și calității serviciilor oferite.

Prin asigurarea unui repaus adecvat, echipajul de cabină și piloții rămân alertați pe durata tuturor fazelor critice, precum decolarea și aterizarea.

Sistemul de rotație și spațiile special amenajate susțin, de asemenea, eficiența operațională a zborurilor lung-curier și respectarea reglementărilor internaționale privind orele de muncă ale personalului aerian.

Aceste politici arată că industria aviatică prioritizează atât bunăstarea pasagerilor, cât și a echipajului, având efecte directe asupra siguranței globale și confortului în călătoriile de lungă durată.