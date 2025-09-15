Reguli noi pentru telefonia mobilă. Cartelele preplătite vor fi vândute doar cu buletinul de identitate

Republica Moldova. Autoritățile din Republica Moldova pregătesc schimbări importante pentru piața telecomunicațiilor. Cartelele preplătite de telefonie mobilă vor putea fi achiziționate doar pe baza unui act de identitate, iar datele vor fi păstrate timp de cinci ani. Măsura este justificată prin necesitatea prevenirii fraudelor și a identificării celor care comit infracțiuni online.

Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a explicat, în cadrul interviului de la agora.md, că în prezent cartelele preplătite sunt greu de monitorizat și adesea folosite pentru activități ilegale.

„Se lucrează la nivel de Ministerul Afacerilor Interne, IGP și Serviciul Tehnologiei Informaționale la un proiect. Lucru care ar permite comercializarea cartelelor de telefonie mobilă sau a unor servicii de telecomunicații în baza unui act de identitate. Scopul acestora este exact de a preveni sau a putea identifica niște infracțiuni care se comit prin intermediul. De exemplu cartelelor preplătite, pentru că astăzi, în absența unui DNP, este foarte complicat să identifici persoana care utilizează aceste cartele preplătite pentru a comite infracțiuni în spațiu online”, a declarat ministra.

Daniela Misail-Nichitin a subliniat că, în paralel cu noile măsuri, autoritățile vor garanta protecția datelor cetățenilor. Astfel, noua regulă ar trebui să aducă un plus de siguranță în mediul digital. Asta fără a compromite drepturile cetățenilor.

„Datele cu caracter personal trebuie prezentate doar atunci când ele sunt solicitate în format fizic sau din partea unor instituții autorizate ale statului”, a explicat oficiala.

Potrivit ministrei, măsura face parte dintr-un plan mai amplu de prevenire a fraudelor și atacurilor cibernetice. Urmează consultări cu operatorii din domeniul telecomunicațiilor. Aceștia urmează să identifice cele mai bune soluții tehnice și financiare pentru stocarea datelor.

„Sper foarte mult ca viitoarele consultări cu mediul din domeniul telecomunicațiilor să dea rezultate. Să avem aceste prevederi în cadrul legal ca să fie mult mai simplu de prevenit și de redus riscurile infracțiunilor care se comit prin astfel de instrumente. Există din partea operatorilor acea capacitate de stocare a informației. Pentru că odată ce includem această normă trebuie să existe capacitatea de colectare și stocare. Exact asta este subiectul discuțiilor pentru a identifica cele mai fezabile soluții. De asemenea și din perspectiva cost-eficienței acestor soluții”, a adăugat Misail-Nichitin.

Oficiala a atras atenția și asupra altor riscuri digitale. Ea a menționat că aplicații precum „Taito”, un chat de tip închis folosit pe platforma Telegram, colectează date personale ale utilizatorilor și impun clauze dubioase prin contracte-tip.

„Persoanelor li se propune să semneze un, așa zis, acord despre protecția datelor cu caracter personal. Sau un contract tipizat care, pe lângă promisiuni financiare, presupune și niște sancțiuni în cazul neîndeplinirii unor indicații care le generează acești administratori de la nivel local”, a avertizat ministra.