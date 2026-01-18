„Regele umorului”, la 78 de ani. Mesajul emoţionant al fiicei

Republica Moldova. Actorul, regizorul, umoristul și scriitorul Gheorghe Urschi, Artist al Poporului Republica Moldova, împlinește pe 18 ianuarie vârsta de 78 de ani.

Chiar dacă s-a retras din activitate cu 15 ani în urmă, publicul nu l-a uitat pe cel care a transformat umorul în artă, iar felicitările au curs gârlă pe reţele.

Gheorghe Urschi, supranumit „Regele umorului”, nu a fost uitat de publicul din Republica Moldova, chiar dacă s-a retras de pe scenă în iunie în 2011. În urma lui au rămas momente antologice, care îi amuză și astăzi pe moldoveni.

În acest an nu au apărut pe reţele imagini cu prietenii care veneau să-l felicite pe Urschi acasă. Starea de sănătate a artistului nu este prea bună, după ce la sfârşitul lunii august a anului trecut a suportat o intervenţie chirurgicală. După care a stat internat trei săptămâni.

Astfel, mai mulţi prieteni şi foşti colegi ai actorului s-au limitat să-i ureze la mulţi ani de la distanţă. Iar reţelele au fost pline de mesaje din partea celor care au dorit să-i ureze multă sănătate lui Gheorghe Urschi.

„Umorul său ne-a ajutat să trecem mai ușor peste nevoile specifice tranziției de după 1991. De aceea, în semn de adânc respect pentru ce a făcut pentru noi ca societate, că ne-a unit într-o perioadă când mulți au încercat să ne dezbine, ca gest de solidaritate și mesaj că suntem alături de Domnia Sa în situația complicată în care se află, vom omagia activitatea sa prin mai multe poze și video”, a transmis Agenţia Naţională a arhivelor.

Unii din foştii prieteni, pe lângă felicitări, au postat pe reţele fotografii împreuă cu maestrul.

Un mesaj emoţionant a fost postat pe Facebook de către Laura Urschi, una din cele două fiice ale actorului.

„La mulţi ani tată, Gheorghe Urschi ! Iţi doresc Sănătate şi să fii înconjurat de oameni de bună-credinţă! Te iubesc!

Cât timp ai fost în scenă, mulţi te judecau şi nu te apreciau, dar şi după 15 ani de absenţă în scenă, nimeni nu te-a putut înlocui în inimile spectatorilor tăi, a căror recunoştinţă şi iubire o resimţi şi astăzi! Ai fost şi ai rămas de neînlocuit, neeclipsat, neîntrecut!”, a scris Laura Urschi.

Gheorghe Urschi s-a născut în 1948 în Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești. În 1970 a absolvit Școala de Teatru „Boris Șciukin” din Moscova. A fost actor la Teatrul Republican pentru Copii și Tineret „Luceafărul”. A jucat în multe piese de teatru și a regizat zeci de spectacole.

De-a lungul a peste patru decenii de activitate, Gheorghe Urschi a scris cărți, a semnat câteva piese de teatru, scenarii de film și a realizat numeroase emisiuni și concerte. A scris piesele de teatru: „Mezinul” (1979), „Vom trăi și vom vedea” (1986), „Testamentul” (1992), „Testamentul-2” (2001), „Doi cocori, două viori” (2003), „Și iar Chirița!” și mai multe piese pentru copii. Pe unele dintre acestea le-a regizat și a jucat în ele.

Gheorghe Urschi este membru al Uniunii Teatrale și al Uniunii Scriitorilor din Moldova. A editat câteva volume de nuvele: „Dealul fetelor”, „Insula adolescenței”, „Băiatul cu ghitara”, „Cazuri și necazuri”, „Eu sar de pe fix”, „Scrieri alese în trei volume”. A tradus din literatura rusă: M. Gorki, A. Vampilov, V. Astafiev ș.a. A scris versuri pentru mai multe cântece și a compus câteva piese de muzică ușoară. De asemenea, a semnat și a regizat trei filme: „Cine arvonește, acela plătește”, „Văleu, văleu, nu turna!” și „Fenta”.

Gheorghe Ursachi a devenit vestit și datorită emisiunii televizate „Teatru de miniaturi”, precum și concertelor susținute prin satele Moldovei împreună cu regretaţii Maria Urschi, Gheorghe Pârlea, Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Regretatul cântăreț Iurie Sadovnic afirma că „Gheorghe Urschi este un artist total, care merită respectul nostru, al tuturor”.

În 2008, Gheorghe Urschi a fost distins cu „Ordinul Republicii”, în 2012 i s-a conferit titlul de „Artist al Poporului”, iar în 2019 i s-a acordat Premiul Național. În 2014, de ziua sa de naștere, a devenit Cetățean de onoare al orașului Chișinău.