Monden

„Regele umorului”, la 78 de ani. Mesajul emoţionant al fiicei

Comentează știrea
„Regele umorului”, la 78 de ani. Mesajul emoţionant al fiiceiGheorghe Urschi/ Sursa foto: revista Punkt
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Actorul, regizorul, umoristul și scriitorul Gheorghe Urschi, Artist al Poporului Republica Moldova, împlinește pe 18 ianuarie vârsta de 78 de ani.

Chiar dacă s-a retras din activitate cu 15 ani în urmă, publicul nu l-a uitat pe cel care a transformat umorul în artă, iar felicitările au curs gârlă pe reţele.

Gheorghe Urschi, supranumit „Regele umorului”, nu a fost uitat de publicul din Republica Moldova, chiar dacă s-a retras de pe scenă în iunie în 2011. În urma lui au rămas momente antologice, care îi amuză și astăzi pe moldoveni.

Impozite mai mici în plină scumpire. Reducere uriașă pentru o categorie de români
Impozite mai mici în plină scumpire. Reducere uriașă pentru o categorie de români
Accident feroviar în Spania. Două trenuri s-au ciocnit, sunt mai mulți morți și răniți. Video
Accident feroviar în Spania. Două trenuri s-au ciocnit, sunt mai mulți morți și răniți. Video

Felicitări pe bandă rulantă şi mesajul emoţionant al fiicei

În acest an nu au apărut pe reţele imagini cu prietenii care veneau să-l felicite pe Urschi acasă. Starea de sănătate a artistului nu este prea bună, după ce la sfârşitul lunii august a anului trecut a suportat o intervenţie chirurgicală. După care a stat internat trei săptămâni.

Sursa foto: Facebook/Gheorghe Urschi

Astfel, mai mulţi prieteni şi foşti colegi ai actorului s-au limitat să-i ureze la mulţi ani de la distanţă. Iar reţelele au fost pline de mesaje din partea celor care au dorit să-i ureze multă sănătate lui Gheorghe Urschi.

„Umorul său ne-a ajutat să trecem mai ușor peste nevoile specifice tranziției de după 1991. De aceea, în semn de adânc respect pentru ce a făcut pentru noi ca societate, că ne-a unit într-o perioadă când mulți au încercat să ne dezbine, ca gest de solidaritate și mesaj că suntem alături de Domnia Sa în situația complicată în care se află, vom omagia activitatea sa prin mai multe poze și video”, a transmis Agenţia Naţională a arhivelor.

Unii din foştii prieteni, pe lângă felicitări, au postat pe reţele fotografii împreuă cu maestrul.

De la stânga la dreapta: Gheorghe Urschi, colonelul Valeriu Cerba, Iurie Sadovnic şi Nicolae Sulac/ Sursa foto: Facebook/ Valeriu Cerba

Un mesaj emoţionant a fost postat pe Facebook de către Laura Urschi, una din cele două fiice ale actorului.

„La mulţi ani tată, Gheorghe Urschi ! Iţi doresc Sănătate şi să fii înconjurat de oameni de bună-credinţă! Te iubesc!

Cât timp ai fost în scenă, mulţi te judecau şi nu te apreciau, dar şi după 15 ani de absenţă în scenă, nimeni nu te-a putut înlocui în inimile spectatorilor tăi, a căror recunoştinţă şi iubire o resimţi şi astăzi! Ai fost şi ai rămas de neînlocuit, neeclipsat, neîntrecut!”, a scris Laura Urschi.

Cariera lui Gheorghe Urschi

Gheorghe Urschi s-a născut în 1948 în Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești. În 1970 a absolvit Școala de Teatru „Boris Șciukin” din Moscova. A fost actor la Teatrul Republican pentru Copii și Tineret „Luceafărul”. A jucat în multe piese de teatru și a regizat zeci de spectacole.

De-a lungul a peste patru decenii de activitate, Gheorghe Urschi a scris cărți, a semnat câteva piese de teatru, scenarii de film și a realizat numeroase emisiuni și concerte. A scris piesele de teatru: „Mezinul” (1979), „Vom trăi și vom vedea” (1986), „Testamentul” (1992), „Testamentul-2” (2001), „Doi cocori, două viori” (2003), „Și iar Chirița!” și mai multe piese pentru copii. Pe unele dintre acestea le-a regizat și a jucat în ele.

Gheorghe Urschi este membru al Uniunii Teatrale și al Uniunii Scriitorilor din Moldova. A editat câteva volume de nuvele: „Dealul fetelor”, „Insula adolescenței”, „Băiatul cu ghitara”, „Cazuri și necazuri”, „Eu sar de pe fix”, „Scrieri alese în trei volume”. A tradus din literatura rusă: M. Gorki, A. Vampilov, V. Astafiev ș.a. A scris versuri pentru mai multe cântece și a compus câteva piese de muzică ușoară. De asemenea, a semnat și a regizat trei filme: „Cine arvonește, acela plătește”, „Văleu, văleu, nu turna!” și „Fenta”.

Un artist total

Gheorghe Ursachi a devenit vestit și datorită emisiunii televizate „Teatru de miniaturi”, precum și concertelor susținute prin satele Moldovei împreună cu regretaţii Maria Urschi, Gheorghe Pârlea, Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Regretatul cântăreț Iurie Sadovnic afirma că „Gheorghe Urschi este un artist total, care merită respectul nostru, al tuturor”.

În 2008, Gheorghe Urschi a fost distins cu „Ordinul Republicii”, în 2012 i s-a conferit titlul de „Artist al Poporului”, iar în 2019 i s-a acordat Premiul Național. În 2014, de ziua sa de naștere, a devenit Cetățean de onoare al orașului Chișinău.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:09 - România - Danemarca, 24-39. Eșec usturător pentru „tricolori” la CE de handbal
23:01 - Un arhipelag părăsit în urmă cu aproximativ o sută de ani, o nouă atracție turistică
22:53 - Mary Berry dezvăluie ingredientul care transformă prăjitura cu mere
22:46 - Impozite mai mici în plină scumpire. Reducere uriașă pentru o categorie de români
22:43 - Accident feroviar în Spania. Două trenuri s-au ciocnit, sunt mai mulți morți și răniți. Video
22:35 - O investiție publică de peste 37 de milioane de euro a golit una dintre cele mai faimoase promenade turistice din Europa

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale