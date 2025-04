Regele Charles salută legăturile strânse dintre Marea Britanie și Italia

Regele Charles a subliniat importanța relațiilor strânse dintre Italia și Marea Britanie într-o perioadă de război în Europa, în cadrul unui discurs istoric susținut miercuri în Parlamentul italian, conform Reuters.

Aflat în a treia zi a vizitei sale de stat în Italia, alături de regina Camilla, Charles a devenit primul monarh britanic care s-a adresat unei sesiuni comune a Parlamentului de la Roma. În timpul discursului, a alternat între engleză și italiană, fiind întâmpinat cu aplauze entuziaste din partea parlamentarilor.

„Marea Britanie și Italia sunt unite astăzi în apărarea valorilor democratice pe care le împărtășim. Țările noastre au fost alături de Ucraina în momentele sale de nevoie și au primit mii de ucraineni care căutau adăpost”, a afirmat el în discurs.

Regele a lăudat colaborarea anglo-italiană pentru dezvoltarea unui nou avion de vânătoare împreună cu Japonia, parte a inițiativei Global Combat Air Programme.

🎙️ The King has addressed a joint session of the Italian Parliament, becoming the first British monarch and only the fourth non-Italian to do so.

💬 “È molto importante per La Regina, e per me, tornare in Italia per la nostra prima visita dopo l’incoronazione. Il momento è… pic.twitter.com/T7msLVEpyV

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2025