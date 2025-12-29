Reforma pensiilor, o prioritate națională. Previziuni sumbre din fruntea PNL

Reforma pensiilor nu este un moft politic, afirmă senatorul Glad Varga (PNL), după ce CCR a amânat din nou decizia privind legea pensiilor magistraţilor. Liberalul a atras atenția că amânarea adoptării legii ar putea provoca pierderea fondurilor PNRR, încetinirea dezvoltării economice a României și împiedicarea modernizării sistemului de pensii.

„De ce judecătorii CCR tot amână decizia privind pensiile speciale? Lucrurile s-au desfăşurat aşa: Guvernul îşi asumă răspunderea. Legea ajunge la Curtea Constituţională. Urmează amânări succesive, reprogramări şi lipsa unei decizii de fond. Nu aflăm dacă legea este bună sau rea, dreaptă sau nedreaptă, constituţională sau nu. Aflăm doar că „mai este nevoie de timp”, a scris senatorul pe Facebook.

El a subliniat că este esențial ca situația să fie clarificată.

„E clar că, de fiecare dată când încercăm să lămurim această chestiune, apare un obstacol. Ba lipseşte un aviz. Ba nu este respectat un termen. Ba şedinţa se reprogramează. Ba nu există cvorum. Ba decizia este amânată „după sărbători”. Întreb, ironic: oare judecătorii CCR care astăzi nu au asigurat cvorumul nu ştiau că este programată şedinţa?”, mai spune Glad Varga.

Senatorul PNL arată că, între timp, „fondul problemei rămâne neatins, iar timpul nu mai este o resursă infinită”, subliniind necesitatea unei soluții urgente.

„Reforma pensiilor nu este un moft politic. Costurile blocajului sunt reale: risc de pierdere a fondurilor PNRR, frânarea dezvoltării României şi compromiterea modernizării sistemului de pensii. Toate acestea lovesc direct în credibilitatea statului”, subliniază Glad Varga.

Președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a declarat că nici luni nu s-a reușit întrunirea cvorumului necesar pentru a lua o decizie privind sesizarea ÎCCJ referitoare la Legea pensiilor magistraților.

Următorul termen a fost stabilit vineri, 16 ianuarie, la ora 10.00, aceasta fiind a treia amânare a discuțiilor asupra legii care modifică condițiile de pensionare ale magistraților.

Președintele CCR, Simina Tănăsescu, a explicat că legea permite întreruperea deliberărilor doar la cererea unui judecător și numai dacă aceasta este justificată pentru o analiză mai detaliată a problemelor discutate. Ea a precizat că nu poate confirma sau infirma existența unei astfel de solicitări, întrucât ședința de deliberări nu s-a încheiat între ieri și astăzi și nu se va finaliza până la următorul termen.

„Prevederea legală stabileşte că întreruperea deliberărilor poate fi realizată dacă din punct de vedere, procedural este cerută de un judecător, iar pe fond, cererea este justificată pentru o mai bună studiere a problemelor care formează obiectul dezbatării. Nu pot nici să confirm, nici să infirm nimic legat de vreo astfel de solicitare, întrucât şedinţa de deliberări nu s-a terminat de ieri până astăzi şi nu o să se termine până la următorul termen”, a declarat Simina Tănăsescu.