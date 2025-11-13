Decizie importantă pentru România. Noul PNRR, aprobat de Comisia Europeană

Comisia Europeană (CE) a aprobat revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României. Decizia a fost luată în timpul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată joi, 13 noiembrie 2025, la Bruxelles.Noul PNRR are o valoare totală de 21,41 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde euro reprezintă granturi, iar 7,84 miliarde euro sunt împrumuturi.

Sumele vor fi distribuite prin șase cereri de plată, iar numărul jaloanelor a fost redus de la 518 la 390, potrivit Ministerului Finanțelor. Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe și reprezentantul României la reuniunea de la Bruxelles, a declarat că aprobarea planului revizuit a venit după o perioadă intensă de negocieri, dialog tehnic și instituțional cu Comisia Europeană.

Procesul de renegociere a PNRR a început acum mai bine de un an, fiind al treilea Guvern implicat în discuțiile cu Comisia privind implementarea planului și ajustarea alocărilor.

Potrivit ministrului, a fost agreată o structură simplificată a planului, care reduce presiunea asupra bugetului de stat prin diminuarea componentei de împrumut și facilitează o implementare mai eficientă a reformelor necesare pentru competitivitatea economiei românești.

„Am reușit să agreăm o structură simplificată a planului, prin care reducem presiunea asupra bugetului de stat, prin diminuarea componentei de împrumut și asigurăm o mai bună implementare a reformelor necesare pentru competitivitatea economiei românești. (…) Relansarea economică este condiționată de atragerea tuturor banilor europeni de care dispunem, atât cele din PNRR, cât și cele de coeziune”, a adăugat el.

Modificările aduse PNRR au vizat în principal eliminarea investițiilor cu risc de neimplementare, transferul unor proiecte performante din componenta de împrumut în grant și introducerea unor investiții noi cu impact economic și social semnificativ, precum capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare sau achiziția de ambulanțe pentru DSU.

La reuniunea ECOFIN au fost aprobate și planurile revizuite ale Luxemburgului, Belgiei, Estoniei, Croației și Slovaciei. Pe agenda întâlnirii s-au aflat și reforma vamală a Uniunii Europene, precum și revizuirea Directivei privind impozitarea produselor energetice și a energiei electrice (ETD). În privința reformei vamale, miniștrii de finanțe au convenit eliminarea pragului de 150 de euro pentru scutirea de taxe vamale la vânzările online, măsură susținută de România.