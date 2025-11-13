Politica Breaking news

Decizie importantă pentru România. Noul PNRR, aprobat de Comisia Europeană

Comentează știrea
Decizie importantă pentru România. Noul PNRR, aprobat de Comisia EuropeanăEuro. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Comisia Europeană (CE) a aprobat revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României. Decizia a fost luată în timpul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată joi, 13 noiembrie 2025, la Bruxelles.Noul PNRR are o valoare totală de 21,41 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde euro reprezintă granturi, iar 7,84 miliarde euro sunt împrumuturi.

 Noul PNRR, aprobat la Bruxelles

Sumele vor fi distribuite prin șase cereri de plată, iar numărul jaloanelor a fost redus de la 518 la 390, potrivit Ministerului Finanțelor. Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe și reprezentantul României la reuniunea de la Bruxelles, a declarat că aprobarea planului revizuit a venit după o perioadă intensă de negocieri, dialog tehnic și instituțional cu Comisia Europeană.

Procesul de renegociere a PNRR a început acum mai bine de un an, fiind al treilea Guvern implicat în discuțiile cu Comisia privind implementarea planului și ajustarea alocărilor.

„Aprobarea planului revizuit vine după o perioadă intensă de negociere, dialog tehnic și instituțional cu Comisia Europeană. Renegocierea PNRR a fost începută cu peste 1 an în urmă, acesta fiind al 3-lea Guvern care duce discuții cu Comisia Europeană referitor la aspectele ce țineau de implementarea planului și renegocierea alocărilor. (…)”, arată oficialul.

Bruxelles taxează coletele ieftine din China. Clienții Shein și Temu sunt cei mai afectați
Bruxelles taxează coletele ieftine din China. Clienții Shein și Temu sunt cei mai afectați
George Burcea își atacă adversarii politici. Replici pentru Anca Alexandrescu și Călin Georgescu în cursa pentru Primăria Capitalei
George Burcea își atacă adversarii politici. Replici pentru Anca Alexandrescu și Călin Georgescu în cursa pentru Primăria Capitalei
PNRR

PNRR. Sursa foto: Arhiva EVZ

Mai puțină presiune pe bugetul statului

Potrivit ministrului, a fost agreată o structură simplificată a planului, care reduce presiunea asupra bugetului de stat prin diminuarea componentei de împrumut și facilitează o implementare mai eficientă a reformelor necesare pentru competitivitatea economiei românești.

„Am reușit să agreăm o structură simplificată a planului, prin care reducem presiunea asupra bugetului de stat, prin diminuarea componentei de împrumut și asigurăm o mai bună implementare a reformelor necesare pentru competitivitatea economiei românești. (…) Relansarea economică este condiționată de atragerea tuturor banilor europeni de care dispunem, atât cele din PNRR, cât și cele de coeziune”, a adăugat el.

Ministerul Finanțelor, despre modificările aduse

Modificările aduse PNRR au vizat în principal eliminarea investițiilor cu risc de neimplementare, transferul unor proiecte performante din componenta de împrumut în grant și introducerea unor investiții noi cu impact economic și social semnificativ, precum capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare sau achiziția de ambulanțe pentru DSU.

La reuniunea ECOFIN au fost aprobate și planurile revizuite ale Luxemburgului, Belgiei, Estoniei, Croației și Slovaciei. Pe agenda întâlnirii s-au aflat și reforma vamală a Uniunii Europene, precum și revizuirea Directivei privind impozitarea produselor energetice și a energiei electrice (ETD). În privința reformei vamale, miniștrii de finanțe au convenit eliminarea pragului de 150 de euro pentru scutirea de taxe vamale la vânzările online, măsură susținută de România.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:15 - Bruxelles taxează coletele ieftine din China. Clienții Shein și Temu sunt cei mai afectați
19:07 - Om de afaceri din România, trimis în judecată pentru trafic de influență într-un dosar legat de ancheta EPPO
19:01 - Exercițiul NATO, Dacian Fall 2025, s-a încheiat. Nicușor Dan: Consolidăm postura de descurajare și apărare a NATO
18:48 - George Burcea își atacă adversarii politici. Replici pentru Anca Alexandrescu și Călin Georgescu în cursa pentru Prim...
18:41 - Nicolas Sarkozy va reveni în fața instanței. Dosarul finanțării libiene ajunge în apel în 2026
18:35 - Burse din România pentru tinerii artişti din Republica Moldova

HAI România!

Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei

Proiecte speciale