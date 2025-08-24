International Referendumul pentru centrala nucleară din Taiwan, eșuat







Referendumul pentru centrala nucleară Taiwan a eșuat sâmbătă, nereușind să atingă pragul legal necesar validării, deși majoritatea votanților au fost în favoarea redeschiderii, potrivit The Guardian.

Plebiscitul, susținut de opoziție și inițiat de partidul Taiwan People’s Party cu sprijinul Kuomintang (KMT), a fost motivat de nevoia de a asigura surse de energie fiabile pe insulă.

Deși centrala Maanshan a fost închisă în mai, ca parte a tranziției guvernamentale către energie regenerabilă și gaz lichefiat, discuția despre rolul energiei nucleare în Taiwan rămâne relevantă, mai ales în contextul securității energetice și al riscurilor seismice.

Taiwan a început să reducă treptat dependența de energia nucleară în ultimii ani, pe fondul preocupărilor legate de siguranță, în special din cauza activității seismice ridicate pe insulă.

În acest context, opoziția a propus redeschiderea centralei Maanshan, argumentând că insula nu poate depinde exclusiv de surse externe de energie și că, dacă tehnologia este sigură, centrala ar putea asigura un flux constant și fiabil de energie.

Plebiscitul de sâmbătă a fost un test politic pentru partidele implicate: Kuomintang (KMT), care susține energia nucleară ca sursă de securitate energetică, și Taiwan People’s Party, care a inițiat formal votul.

În schimb, partidul de guvernământ, Democratic Progressive Party (DPP), s-a concentrat pe tranziția către energie regenerabilă, considerând energia nucleară ca o sursă riscantă, atât din punct de vedere al siguranței, cât și al gestionării deșeurilor nucleare.

Conform Comisiei Electorale Centrale, aproximativ 4,3 milioane de alegători au votat în favoarea redeschiderii centralei, în timp ce 1,5 milioane s-au opus.

Cu toate acestea, legea electorală taiwaneză impune ca un referendum să obțină votul a cel puțin un sfert din toți alegătorii înregistrați – aproximativ 5 milioane – pentru a fi valid. Astfel, referendumul nu a trecut pragul legal și decizia de a redeschide centrala Maanshan nu a fost adoptată.

Această situație ilustrează complexitatea politicii energetice din Taiwan. Deși există un sprijin popular pentru energia nucleară, barierele legale și preocupările legate de siguranță rămân factori decisivi.

Președintele Lai Ching-te a declarat că guvernul nu exclude opțiunea nucleară în viitor, dacă tehnologia devine mai sigură și deșeurile nucleare pot fi gestionate corespunzător.

Un argument central împotriva redeschiderii centralei nucleare din Taiwan este siguranța în fața cutremurelor. Taiwan se află pe „Cercul de Foc” al Pacificului, o zonă cu activitate tectonică intensă, ceea ce face generarea energiei nucleare extrem de riscantă.

Autoritățile guvernamentale subliniază că gestionarea deșeurilor nucleare este o problemă majoră, iar orice incident ar putea avea consecințe catastrofale pentru populație și mediu.

În plus, opinia publică rămâne divizată: unii cetățeni consideră că energia nucleară este esențială pentru securitatea energetică, în timp ce alții se tem de posibilele accidente și de impactul pe termen lung asupra mediului.

Referendumul pentru centrala nucleară Taiwan nu este doar o chestiune tehnică, ci și una profund politică. Partidul Kuomintang (KMT), istoric pro-China, susține energia nucleară ca o metodă de reducere a dependenței de importurile energetice și ca simbol al unei politici pragmatice în materie de energie.

În schimb, partidul Democratic Progressive Party (DPP), aflat la guvernare, promovează tranziția către surse regenerabile și încearcă să reducă implicarea Taiwanului în energie nucleară, pe motiv de siguranță și sustenabilitate.

Această divizare politică reflectă tensiuni mai largi în societatea taiwaneză, între necesitatea dezvoltării economice și prioritățile ecologice și sociale. Referendumul, deși nereușit din punct de vedere legal, a oferit o imagine clară a felului în care energia nucleară polarizează opiniile publice.

Centrala Maanshan, situată în sudul Taiwanului, a fost închisă în mai pentru a facilita tranziția către gaz lichefiat și surse regenerabile. Totuși, opoziția a subliniat că energia nucleară oferă stabilitate și fiabilitate într-o perioadă în care prețurile energiei cresc și dependența de importuri devine o problemă strategică.

Redeschiderea centralei ar fi permis Taiwanului să-și asigure un procent semnificativ din energia necesară, reducând vulnerabilitatea la fluctuațiile pieței internaționale și la crizele energetice globale.

Cu toate acestea, costurile legate de siguranță, monitorizare și gestionarea deșeurilor nucleare rămân obstacole majore.

Președintele Lai Ching-te a declarat că, dacă tehnologia devine mai sigură și societatea acceptă mai ușor energia nucleară, Taiwan nu va exclude opțiunea de a reveni la acest tip de energie.

Acest punct de vedere sugerează că energia nucleară va rămâne un subiect de discuție strategic, mai ales în contextul creșterii cererii de energie și al schimbărilor climatice.

Experiența internațională arată că tehnologiile nucleare moderne, cum ar fi reactoarele modulare mici (SMR), pot reduce riscurile asociate cu centralele tradiționale și pot gestiona mai bine deșeurile.

Taiwan ar putea lua în considerare astfel de opțiuni în viitor, dacă se dovedește că sunt sigure și eficiente economic.

Referendumul nereușit pentru centrala nucleară Taiwan are implicații majore asupra politicii interne. Opoziția a încercat să folosească votul ca instrument de presiune asupra guvernului, însă pragul legal nu a fost atins.

În plus, încercările recente de revocare a unor legislatori KMT au eșuat, ceea ce indică faptul că societatea taiwaneză este divizată nu doar pe probleme energetice, ci și pe orientarea geopolitică și relația cu China.

Grupurile civice care au susținut revocările au acuzat legislatorii KMT că favorizează interesele Chinei și blochează legislația guvernamentală. Aceste tensiuni evidențiază cât de interconectate sunt deciziile energetice, politice și geopolitice în Taiwan.

Dezbaterea despre centrala nucleară Taiwan ridică întrebări mai largi despre sustenabilitate și viitorul energetic al insulei.

Energie nucleară versus surse regenerabile, siguranță versus necesitatea unui flux constant de energie, și riscuri seismice versus securitatea energetică – toate acestea sunt dileme pe care Taiwan trebuie să le rezolve pe termen lung.

DPP promovează sursele regenerabile și gazul lichefiat, argumentând că acestea sunt mai sigure și mai prietenoase cu mediul. KMT, în schimb, vede energia nucleară ca o alternativă realistă pentru a reduce dependența de importuri și a menține prețurile la energie stabile.

Taiwan nu este singura țară care se confruntă cu dilema energiei nucleare.

Germania a închis centralele sale nucleare după accidentul de la Fukushima, în timp ce Franța și Statele Unite continuă să investească în tehnologie nucleară modernă.

Taiwan poate învăța din experiența acestor țări, adoptând măsuri de siguranță stricte și tehnologii mai eficiente pentru a minimiza riscurile.