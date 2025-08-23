Economie Confirmare oficială: Hidroelectrica nu majorează tarifele electrice







Hidroelectrica precizează că nu intenționează nicio majorare a prețurilor de furnizare a energiei electrice, subliniind că tarifele pentru clienții casnici se situează între 1,06 și 1,14 lei/kWh, inclusiv TVA de 21%.

Compania vine astfel să clarifice informațiile recente apărute în presă și reafirmă că nu va modifica unilateral contractele existente.

Conducerea Hidroelectrica a emis un comunicat oficial pe 22 august, în care se arată că informațiile despre o presupusă majorare a prețurilor sunt nefondate. „Compania nu a anunțat, nu a intenționat și nici nu ia în considerare vreo majorare a prețurilor de furnizare a energiei electrice”, se precizează în document. Decizia vizează menținerea transparenței și a corectitudinii față de clienți, care sunt principala preocupare a companiei de stat.

Practic, Hidroelectrica explică că achizițiile de energie din piață reprezintă o practică standard în sectorul energetic și nu influențează în mod direct tarifele către consumatorii finali. Compania produce energie electrică în propriile centrale hidroelectrice și, totodată, achiziționează cantități suplimentare pentru a răspunde cererii crescute, fără a afecta prețurile stabilite pentru clienții casnici.

Conform informațiilor oficiale, prețurile Hidroelectrica pentru consumatorii casnici se situează între 1,06 și 1,14 lei/kWh, incluzând cota de TVA de 21%. Aceste tarife diferă ușor în funcție de locul de consum și respectă reglementările naționale privind energia electrică.

Compania dispune de capacitatea logistică și operațională necesară pentru a asigura furnizarea în condiții optime, chiar și pentru un număr crescut de clienți noi. Hidroelectrica recomandă consumatorilor să consulte doar comunicările oficiale publicate pe site-ul companiei, evitând sursele neconfirmate.

În primul semestru al acestui an, profitul net al Hidroelectrica a scăzut cu 41%, de la 2,69 miliarde lei la 1,587 miliarde lei, însă compania rămâne principalul producător de energie din România și un actor esențial în asigurarea securității Sistemului Energetic Național (SEN).

Hidroelectrica, cu cele 188 de centrale hidroelectrice și microhidrocentrale, inclusiv cinci stații de pompare, și un parc eolian de 108 MW, reprezintă un pilon strategic al sectorului energetic românesc. Compania nu doar furnizează energie, dar contribuie și la stabilitatea prețurilor și la securitatea rețelei naționale.

Menținerea prețurilor actuale reflectă angajamentul Hidroelectrica de a fi un furnizor competitiv și de încredere. Orice modificare majoră a tarifelor ar putea avea efecte semnificative asupra consumatorilor și asupra întregului sistem energetic. În acest context, poziția fermă a Hidroelectrica oferă stabilitate și predictibilitate pe piața de energie electrică.