Record într-un dosar de corupţie la Chişinău. Avocat şi poliţist, condamnaţi după 14 ani de la comiterea infracţiunii

Republica Moldova. Un ofiţer de poliţie şi un avocat au fost găsiţi vinovaţi şi condamnaţi pentru că, acum 14 ani, au estorcat mită de 40.000 de euro de la părinţii unui tânăr reţinut pentru o bătaie în stradă. Dosarul s-a aflat timp de 12 ani în gestiunea unui magistrat de la Judecătoria Chişinău şi a fost dus la bun sfârşi doardupă ce cauza penală a ajuns în gestiunea altui judecător.

Dosarul respectiv a bătur recordul privind termenul de aflare în gestiunea unui judecător. Examnarea a fost reluată de la zero în luna martie a anului trecut, după ce Serghei Papuha, magistratul de la Judecătoria Chişinău, care timp de 12 ani a examinat fără succes dosarul respectiv, şi-a dat demisia fără să adopte o soluţie.

Este vorba de dosarul penal în care avocatul Isai Chibac şi ofiţerul de poliţie Iurie Fiodorov au fost găsiţi vinovaţi de estorcare de mită de 40.000 de euro.

Acest dosar ar putea fi comparat, la capitolul tergiversare în instanţă, cu unele din dosarele torturii din aprilie 2009 sau cele care se referă la frauda bancară. Însă nu mai există un alt dosar aflat atâta timp, fără finalitate, în gestiunea unui judecător din prima instanţă.

Magistratul Serghei Papuha, pe parcursul a 12 ani, a reuşit să ajungă la etapa susţinerilor verbale, care a durat doi ani. Totuşi, Papuha nu a putut să scoată la capăt dosarul respectiv, lăsându-l baltă pe ultima sută de metri.

Ultima şedinţă de judecată programată de Papuha în dosarul respectiv, urma să aibă loc pe 17 februarie 2025. Şedinţa a fost amânată pe motiv că nu s-a prezentat acuzatorul de stat. Instanţa nu a anunţat din care motiv procurorul nu a făcut act de prezenţă.

Următoarea şedinţă a fost programată pentru data de 4 martie 2025. Dar nici această şedinţă nu a avut loc după ce Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, la 18 februarie, cererea de demisie a lui Serghei Papuha.

Amintim că, prima şedinţă de judecată în dosarul respectiv a avut loc la finele anului 2012. De atunci au fost programate aproape 200 de şedinţe de judecată. În mediu câte una pe lună. Dintre care cca 80 la sută au fost amânate.

Motivele amânării au fost diferite – lipsa avocaţilor, procurorului sau inculpaţilor. Dar de multe ori a lipsit şi judecătorul.

După plecarea lui Papuha, dosarul a ajuns în gestiunea magistratului Sergiu Stratan, care, într-o perioadă de mai puţin de un an, a reuşit să-l examineze de la zero şi să scoată o sentinţă.

Isai Chibac şi Iurie Fiodorov au fost învinuiţi pe trei capete de acuzare – corupere pasivă, trafic de influenţă şi abuz în serviciu.

Instanţa i-a găsit vinovaţi Pe Chibac şi Fiodorov de corupere pasivă, dar au fost achitaţi pentru trafic de influenţă şi abuz în serviciu.

Ambii inculpaţi au fost condamnaţi la câte patru ani de închisoare, cu ridicarea dreptului de a exercita funcţii publice pe un termen de cinci ani.

Pentru Chibac, care este în vârstă, instanţa a dispus suspendarea executării pedepsei, cu un termen de probă de trei ani. Ofiţerul Fiodorov a fost condamnat însă cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Iar în sarcina Poliţiei a fost pusă reţinerea lui Fiodorov.

Totodată, atât avocatul, cât şi poliţistul, vor trebui să achite la stât câte o amendă de 40.000 de lei (cca 2000 de euro).

Sentinţa este cu drept de atac în instanţa superioară.

În martie 2012, în urma unei bătăi între mai mulți tineri, Vlad M., pe atunci în vârstă de 24 de ani, a fost reţinut şi dus la sectorul de Poliţie nr.2 din sectorul Râşcani al Capitalei.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii anticorupţie, Iurie Fiodorov, șeful unui sector de Poliție, în presupusă complicitate cu Isai Chibac, avocatul victimei, ar fi extorcat de la părinţii lui Vlad 40.000 de euro pentru ca să nu-i întocmească tânărului dosar penal pentru cauzarea leziunilor corporale.

În timpul flagrantului organizat de către procurorii şi ofiţerii Anticorupţie, M.V., însoțit de avocatul Roman Zadoinov, a transmis tatălui presupusei victime, Alexei V., 8.000 de euro și 600 de euro poliţistului Fiodorov.

În acest caz, Zadoinov a colaborat cu CNA și a acceptat să fie echipat cu tehnică specială de înregistrare. Și Isai Chibac a asistat la tranzacție, doar că, potrivit materialelor din dosar, a intermediat-o.

Zadoinov a fost pe cale să-şi piardă atunci licenţa de avocat, după ce Mihail Gafton, avocatul lui Chibac, l-a denunţat la Comisia de Disciplină şi Etică a Uniunii Avocaţilor pentru că a manifestat lipsă de colegitate. La acel moment, Gafton era membru al Comisiei respective, deţinând mai multe mandate până în prezent.

Serghei Papuha nu a stabilit recordul doar în privinţa tergiversării examinării unui dosar. Magistratul deţine întâietate şi la procedurile disciplinare. El fiind judecătorul pe numele căruia au fost înaintate cele mai multe plângeri la Consiliul Superior al Magistraturii.

Serghei Papuha a fost transferat la Judecătoria Chişinău în 2012, după o carieră de 7 ani la Judecătoria Cimişlia. De atunci plângerile pe numele său s-au ţinut lanţ.

Nu a existat niciun an pentru judecătorul Papuha fără proceduri disciplinare. Iar în unii ani pe numele său au fost pornite şi căte patru — cinci proceduri disciplinare.

Încălcările pentru care judecătorul a fost cercetat disciplinar sunt diverse. Majoritatea dintre ele au însă la bază plângeri ale părților din dosarele pe care acesta le-a avut în gestiune.

Deşi a fost ajutat în repetate rânduri de colegii magistraţi, totuşi, Serghe Papuha are la activ mai multe sancţiuni disciplinare — avertismente şi mustrări.

Totuşi, magistratul a reuşit să se plece fără probleme din sistem, obţinând şi o compensaţie de câteva sute de mii de lei, oferită judecătorilor la retragerea onorabilă.