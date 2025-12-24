Răzvan Cuc rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București i-a respins contestația

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, cercetat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei, rămâne în arest preventiv, conform unei decizii definitive a Curții de Apel București (CAB).

Pe 24 decembrie, Curtea de Apel București a respins contestațiile formulate de Răzvan Cuc și de afaceristul Cătălin Daniel Bușe față de decizia pronunțată de prima instanță pe 17 decembrie.

Fostul ministru al Transporturilor ar fi intermediat discuțiile dintre directorul Registrului Auto Român (RAR), Mihai Alecu, denunțător în acest dosar, și omul de afaceri Cătălin Bușe.

Procurorii ar fi documentat trei întâlniri între Răzvan Cuc și Mihai Alecu, desfășurate între septembrie și noiembrie 2025, în care fostul ministru l-ar fi asigurat pe directorul RAR că ar urma să primească 6% din valoarea unui contract încheiat între RAR și firma lui Cătălin Bușe, sumă ce depășește un milion de lei.

Este vorba despre un acord-cadru semnat între RAR și compania Euro Quip International, cu o valoare totală de 23 de milioane de lei, care a fost reînnoit pe 23 noiembrie. Contractul vizează servicii de întreținere și reparații pentru echipamente de diagnosticare de tip VLT.

Pentru a se asigura că acordul-cadru va fi încheiat cu firma lui Bușe, directorul RAR, Mihai Alecu, ar fi desemnat „preferențial” membrii comisiei de evaluare a ofertelor din RAR și ar fi exercitat presiuni pentru semnarea acordului într-un interval cât mai scurt.

Printre firmele deținute de omul de afaceri Cătălin Bușe se află și Euro Quip International. De asemenea, Cătălin Bușe și fostul ministru Răzvan Cuc sunt asociați într-o altă companie, Omi Land Construct.

Firma Euro Quip International a obținut, în ultimii ani, numeroase contracte cu instituții ale statului. În 2025, compania a încheiat peste 20 de achiziții directe cu entități precum Senatul României, unități militare, licee tehnologice și inspectorate de poliție.

Din 2019 până în prezent, compania a obținut mai multe contracte publice de la RAR, Romgaz și STB. Contractele încheiate cu RAR au o valoare totală de 61,5 milioane de lei.