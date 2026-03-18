Răzvan Botezatu, dus la psiholog de mamă: Viața mea va fi exact cum vreau eu

Răzvan Botezatu, fost prezentator și actualmente om de afaceri, a explicat la un podcast că a ajuns și la psiholog. Culmea este că terapeutul i-a explicat că va fi exact așa cum vrea el.

Fostul om de televiziune a povestit la un podcast că a ajuns și la psiholog. Mama sa a avut inițiativa. Iar terapeutul a fost foarte clar în ceea ce-l privește. ”Țin minte că m-a dus la psiholog și acesta i-a spus: o să fie ce vrea el, cum vrea el și el va decide cum va fi viața lui.

Orice i-ați spune dumneavostră, orice ați gândi dumneavostră, el va decide singur ce va face în viață. El va fi cum va vrea să fie și nu aveți ce să-i faceți. Deci băiatule, cum vrei tu, așa o să fii! Cel mai important e să fii sănătos, exact așa mi-a zis”, a povestit Botezatu.

Pe de altă parte, fostul prezentator a mai spus că a avut o discuție foarte deschisă cu mama lui legat de orientarea lui sexuală. ”Mama știa de mult, cred că eram în clasa a VIII-a când i-am spus. Știu că eram la mine în cameră și i-am spus lucrul ăsta, așa, cumva normal. Noi avem o chestie. Relația dintre mamă și un copil, la noi e diferită, noi suntem prieteni.

Mama știe tot. Dacă zic tot, știe tot, pentru că mama a știut să fie prietenă. Că uite sunt alți tineri care au alte orientări sau care fac prostii, dar nu au încredere să spună părinților pentru că sunt duri. Și așa apucă copiii pe drumuri greșite. Dar mie nu mi-a fost frică să-i spun”, a mai povestit acesta.

Fostul prezentator a renunțat la televiziune și s-a retras în Eforie, acolo unde este și familia lui. Acolo a pus bazele unei afaceri care îi aduce profit. Secretul spune el, pentru a reuși în viață chiar și cu schimbări radicale, e să rămâi calm în orice situație.

”Vă păstrați calmul. Cu zâmbetul pe buze, calm, că atunci când tu îi dai ție o energie proastă nimic nu îi iese. Eu de când eram mic pe ce puneam mâna stricam. Și am învățat să mă temprez. Că atunci când energia mea este foarte mare din interior și mai e și negtaivă, în jurul meu se strică ceva”.